Україна корейською звернулася до солдатів КНДР, що їм запропонували (відео)

Північнокорейським солдатам також надали контакти для зв’язку

Солдати Північної Кореї, яких було відправлено допомагати Росії у війні з Україною, можуть уникнути долі сотень тисяч загиблих російських військових. Україна готова надати їм притулок, якщо вони здадуться в полон.

Про це повідомили у Telegram-каналі проєкту "Хочу жити". При цьому звернення було написано корейською мовою. У ньому закликали північнокорейських солдатів замислитися над тим, як врятуватися і прийняти правильне рішення.

"Звертаємося до бійців Корейської народної армії, яких відправили допомагати путінському режиму. Ви не повинні безглуздо вмирати на чужій землі. Не потрібно повторювати долю сотень тисяч російських солдатів, які вже ніколи не повернуться додому. Здавайтеся в полон! Україна дасть притулок вам, нагодує й обігріє", — йдеться у повідомленні.

Також у Telegram-каналі підкреслили, що на тих, хто ухвалить рішення здатися в полон, чекають хороші умови:

"Здавайтеся в полон! Україна прихистить вас, нагодує й обігріє! Тисячі російських солдатів зробили правильний вибір і тепер чекають на закінчення війни в хороших умовах: комфортні казарми, триразове гаряче харчування, медичне обслуговування".

Також українські табори для військовополонених готові прийняти солдатів будь-якої національності.

"Неважливо, скільки солдатів відправить Пхеньян на допомогу Росії, неважливо, на який напрямок — українські табори для військовополонених готові прийняти солдатів будь-якої національності, віросповідання та ідеологічних поглядів. Контакти нашого проєкту незмінні", — підсумували в проєкті "Хочу жити".

Для проєкту є кілька способів:

через Telegram-бот;

за номерами +38 044 350 89 17 або 688;

у Telegram або WhatsApp за номерами +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський сказав, скільки солдатів з КНДР готові взяти участь у війні проти України.