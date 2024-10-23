Украина на корейском обратилась к солдатам КНДР, что им предложили (видео)

Северокорейским солдатам предоставили также контакты для связи

Солдаты Северной Кореи, которые были отправлены помогать России в войне с Украиной, могут избежать судьбы сотен тысяч погибших российских военных. Украина готова предоставить им убежище, если те сдадутся в плен.

Об этом сказали в Telegram-канале проекта "Хочу жить". При этом, обращение было написано на корейском языке. В нем призвали северокорейских солдат задуматься о том, как спастись и принять правильное решение.

"Обращаемся к бойцам Корейской народной армии, которых отправили помогать путинскому режиму. Вы не должны бессмысленно умирать на чужой земле. Не нужно повторять судьбу сотен тысяч российских солдат, которые уже никогда не вернутся домой. Сдавайтесь в плен! Украина даст убежище вам, накормит и обогреет", — говорится в сообщении.

Также в Telegram-канале подчеркнули, что тех, кто примет решение сдаться в плен, ждут хорошие условия:

"Сдавайтесь в плен! Украина приютит вас, накормит и обогреет! Тысячи российских солдат сделали правильный выбор и теперь ждут окончания войны в хороших условиях: комфортные казармы, трехразовое горячее питание, медицинское обслуживание".

Также украинские лагеря для военнопленных готовы принять солдат любой национальности.

"Неважно, сколько солдат отправит Пхеньян в помощь России, неважно, на какое направление – украинские лагеря для военнопленных готовы принять солдат любой национальности, вероисповедания и идеологических взглядов. Контакты нашего проекта неизменны", — подытожили в проекте "Хочу жить".

Для с проектом есть несколько способов:

через Telegram-бот;

по номерам +38 044 350 89 17 или 688;

в Telegram или WhatsApp по номерам +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, президент Украины Владимир Зеленский сказал, сколько солдат из КНДР готовы принять участие в войне против Украины.