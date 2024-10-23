Безрукова та Ситник укладають збройні контракти на мільярди гривень з іноземними ФОПами та компаніями без ліцензій

Злагоджений медіа- та адміністративний наступ проти "Спецтехноекспорту" на початку жовтня був ширмою для прикриття авантюрних оборудок самої "Агенції оборонних закупівель" — про це пишуть журналісти "Фактів".

За інформацією авторів, під приводом початки роботи "напряму" з виробниками, директор Агенції Марина Безрукова разом з заступником Артемом Ситником укладають багатомільярдні угоди з нікому невідомими східноєвропейськими посередниками. На 2,5 мільярди гривень — з польським ФОПом Доброміром Римарчиком на румунські (не польські) міни — при тому що сам ФОП мав оборот близько 900 Євро і не має активів. На 8 мільярдів гривень – з словацькою компанією "HEMI Plus" на постачання десятків тисяч танкових та артилерійських снарядів; це при тому, що підприємство має капітал у 6 тисяч євро, а адреса веде до якогось словацького села. На 2,8 мільярдів гривень на постачання більше мін – з румунським підприємством ""SC Romanian Allied International Defence", яке має директора-українця та статутний капітал у 200 Євро, але немає ліцензії на торгівлю військовими товарами – а отже не зможе отримати дозвіл Румунії на експорт мін до України. Виникає питання: навмисно чи несвідомо Марина Безрукова та Артем Ситник проігнорували відсутність ліцензії та підписали контракт на кілька мільярдів гривень?

Журналісти вважають, що всі вищевказані контракти невипадкові – причинами їх укладання є або корупційні інтереси, або вдала робота російських спецслужб, або ж злочинна халатність, що призведе до чергового зриву постачань зброї на фронт.