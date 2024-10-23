Собака прикордонників Джессіка нанюхала наркотики в автобусі на кордоні Польщі (фото)

Автобус слідував із Чехії

У Львівській області на пункті пропуску "Краковець-Корчова" службовий собака знайшов в автобусі 20 грамів наркотиків. Водій каже, що це посилка, яку він мав віддати у Львові.

Про це пише Суспільне. Наголошується, що службовий кокер-спаніель на ім’я Джесіка звернув увагу на упаковку під сидінням водія.

Усередині прикордонники виявили шорти, в кишені яких було 20 грамів сіро-зеленої речовини рослинного походження. Інформація про знахідку оперативно була передана правоохоронцям в особі Нацполіції та СБУ.

Посилка йшла з Чехії до Львова, але тепер вирушить на проведення експертизи та з’ясування того, хто її відправив і хто має отримати.

За словами представників ДПСУ, знахідка може стати приводом для відкриття кримінального провадження за статтею 305 КК України (контрабанда наркотиків). Зловмисникам може загрожувати тюремний термін тривалістю від 5 до 8 років.

Як повідомлялося раніше, у Львові трамвай збив пенсіонерку, яка переходила через трамвайні колії з малолітнім онуком на руках. На щастя дитина не постраждала, а ось жінці знадобилася госпіталізація.