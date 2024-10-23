Депутатка міськради вдарила активістку по обличчю: у скандал в Дніпрі втрутилась прокуратура (відео)

Постраждалою виявилася дружина військового

Депутатка Дніпровської міської ради Євгенія Дитятковська вдарила активістку в обличчя під час акції "Гроші на ЗСУ" біля будівлі міськради. Інцидент стався 23 жовтня, коли група громадських активістів намагалася поспілкуватися з депутатами щодо збільшення фінансування армії.

Того ж дня співробітники міськради не допустили журналіста до сесійної зали. За обома випадками розпочато кримінальні провадження. Відповідне відео опублікувало hromadske.

На поширеному в соціальних мережах відео зафіксовано момент, коли активістка підійшла до автомобіля Дитятковської із запитанням про збільшення фінансування армії. У відповідь депутатка, звертаючись до камери іншої людини, заявила про особистий внесок у мільйон гривень, після чого штовхнула жінку в обличчя.

Постраждалою виявилася дружина військового Ганна. За її словами, вона хотіла висловити невдоволення роботою депутатки. "Фізично не було боляче через адреналін, але це показує ставлення депутатів до активістів і дружин військовослужбовців", — зазначила жінка.

Євгенія Дитятковська прокоментувала ситуацію, визнавши свою неправоту. "Я не витримала, я перепрошую. У мене маленька рука. Вона лізла у моє вікно, і я її відштовхнула. Не мала права так реагувати, але іноді образи доходять до апогею", — пояснила депутатка.

Паралельно у міськраді стався інцидент із журналістом Олександром Славним, якого зачинили в окремому приміщенні та не допустили до сесійної зали.

Дніпропетровська обласна прокуратура відкрила два кримінальні провадження: за фактом перешкоджання журналістській діяльності та за умисне завдання фізичного болю.

Довідка: Акції типу "Гроші на ЗСУ" проводяться в українських містах з 2023 року. Їхня мета — спонукати місцеву владу переглянути пріоритети бюджетних витрат. Активісти виступають за скорочення видатків на благоустрій та спрямування коштів на потреби армії, зокрема на закупівлю дронів та військового обладнання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про скандал з побиттям військового у Дніпрі. У мережу злили дані одного з нападників.