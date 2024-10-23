"Є одна проблема": міністр оборони Литви оцінив План перемоги України

Одне з головних питань, звичайно, це запрошення України до НАТО

Міністр Литви Лаурінас Кащюнас позитивно оцінив План перемоги, який представив Володимир Зеленський. При цьому він назвав один нюанс.

Про це Кащюнас сказав "Телеграфу" у матеріалі: "Це точка неповернення": міністр оборони Литви про НАТО, План перемоги Зеленського та важливий ефект Курської операції".

"Знаєте, я думаю, це хороший план. Одне з головних питань, звичайно, це запрошення України до НАТО. Литва завжди була великим прихильником цього. Ми не повинні дозволити Росії відчути, що вона має неофіційне право вето на розширення НАТО. Це несправедливо, якщо український народ, який бореться не лише за себе, але й за нашу безпеку, не матиме можливості вирішувати, до якої спільноти він хоче належати", — сказав Кащюнас.

Він пояснив, що запрошення до НАТО – це ще не членство, а перший важливий етап. Однак це стане точкою неповернення. Тому міністр вважає, що це хороша ідея та Литва активно її підтримує.

Також Кащюнас наголосив, що для того, щоб йти на будь-які переговори, потрібно підходити до них із сильної позиції. Тому вам зараз потрібно отримати якнайбільше зброї, боєприпасів тощо.

"Та проблема в тому, що зараз всі чекають на вибори в Сполучених Штатах. І не лише американці, а й увесь світ. Всі спостерігають та чекають на результати, після яких ми побачимо певну траєкторію розвитку подій. Та все ж, я б сказав, що це хороший план, адже він створює простір для обговорень, і ми будемо його підтримувати", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс зробив тривожну заяву про План перемоги та втому Заходу.