Усік прийшов на дуель поглядів з Ф’юрі в образі "Хітмена": що це за персонаж (фото, відео)

Він постав перед журналістами з голеною головою

У середу, 23 жовтня, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик, який у дитинстві мріяв стати співаком чи танцюристом, зустрівся з журналістами в образі "Хітмена" перед поєдинком-реваншем з Тайсоном Ф’юрі.

Український спортсмен повторив стиль головного героя однойменної серії комп’ютерних ігор, який є професійним кілером, відомим під назвою Агент 47.

Як і обраний ним персонаж, боксер з’явився на пресконференції в Лондоні у класичному чорному костюмі, білій сорочці з червоною краваткою та шкіряних рукавичках. Копіюючи "Хітмена", Олександр так само поголився налисо.

Фото в образі Усік також опублікував у соцмережах, не забувши про Ф’юрі.

"Я не залишу тебе самого. Ніколи", — звернувся Олександр до суперника.

Хто такий "Хітмен"

Світова прем’єра кіноадаптації серії відеоігор Hitman відбулася 21 листопада 2007 року. До речі, картину можна переглянути українською мовою.

Цікаво, що протягом усього фільму Агент 47 намагається вбити президента Росії. І хоча він з першого разу потрапляє в ціль, справжньою жертвою кілера виявляється лише двійник глави РФ. Згодом "Хітмен" вбиває брата президента та ще одного двійника. Кінцівку фільму ми розкривати не будемо.

Нагадаємо, матч-реванш між Усіком та Ф’юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На коні стоятимуть усі титули Олександра. Щоправда, на відміну від першого бою, звання абсолютного чемпіона світу не буде розіграно, оскільки раніше український спортсмен відмовився від титулу IBF.

Раніше повідомлялося, що абсолютний чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі (до 79,378 кг) Артур Бетербієв вважає, що бій із чемпіоном світу за кількома версіями у суперважкій вазі Олександром Усиком можна організувати, попри різницю у вазі.