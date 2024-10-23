Посол США при НАТО зробив неприємну для України заяву про членство

Намір США полягає в тому, щоб надалі наближати Україну до НАТО

Наразі Північноатлантичний альянс не готовий запропонувати Україні членство. Те саме стосується і запрошення до НАТО.

Таку заяву зробив глава місії Сполучених Штатів Америки при НАТО Джуліан Сміт. Про це пише Politico.

Вона наголосила, що наразі США не готові направити Україні запрошення вступити до НАТО, що є ключовим пунктом щодо Плану перемоги президента України Володимира Зеленського.

"На сьогодні Альянс не досяг точки, коли він готовий запропонувати членство або запросити Україну", — сказала Сміт.

Також вона зазначила, що намір США полягає у тому, щоб і надалі наближати Україну до НАТО.

Додамо, що нещодавно президент Парламентської асамблеї Альянсу конгресмен Джеррі Конноллі сказав, що запрошення України на вступ до НАТО не видається просто зараз, бо "зараз йде війна".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, коли Україна може стати членом НАТО. Він також нагадав про позицію США, озвучену на саміті НАТО у Вашингтоні: місце України та майбутнє України – в Альянсі.