Безрукова и Сытник заключают вооруженные контракты на миллиарды гривен с иностранными ФОПами и компаниями без лицензий

Слаженное медиа- и административное наступление против "Спецтехноэкспорта" в начале октября было ширмой для прикрытия авантюрных сделок самого "Агентства оборонных закупок" — об этом пишут журналисты "Фактов".

По информации авторов, под предлогом начала работы "напрямую" с производителями директор Агентства Марина Безрукова вместе с заместителем Артемом Сытником заключают многомиллиардные соглашения с никому неизвестными восточноевропейскими посредниками. На 2,5 миллиарда гривен — с польским ФЛП Добромером Рымарчиком на румынские (не польские) мины — при том, что сам ФЛП имел оборот около 900 Евро и не имеет активов. На 8 миллиардов гривен – со словацкой компанией "HEMI Plus" на поставку десятков тысяч танковых и артиллерийских снарядов; это при том, что предприятие имеет капитал в 6 тысяч евро, а адрес ведет в какую-то словацкую деревню. На 2,8 миллиарда гривен на поставку больше мин — с румынским предприятием "SC Romanian Allied International Defence", которое имеет директора-украинца и уставный капитал в 200 Евро, но нет лицензии на торговлю военными товарами — а значит не сможет получить разрешение Румынии на экспорт мин в Украину Возникает вопрос: намеренно или бессознательно Марина Безрукова и Артем Сытник проигнорировали отсутствие лицензии и подписали контракт на несколько миллиардов гривен?

Журналисты считают, что все вышеуказанные контракты неслучайны – причинами их заключения являются либо коррупционные интересы, либо удачная работа российских спецслужб, либо преступная халатность, что приведет к очередному срыву поставок оружия на фронт.