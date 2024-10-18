Щасливі у шлюбі понад 20 років: як виглядає дружина "Залізного генерала" Залужного і що про неї відомо (фото)

У пари є двоє дорослих дочок

Валерія Залужного прозвали "Залізним генералом", адже завдяки йому українська армія на початку війни змогла вистояти у боях із російськими окупантами. А підтримкою та опорою для нього не тільки у важкі моменти, а загалом у житті є його міцна родина.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина Валерія Залужного та що про неї відомо. Про особисте життя "Залізного генерала" у мережі мало інформації, але ми дізналися деякі факти.

Як виглядає дружина Валерія Залужного та чим займається

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації генерал Валерій Залужний став для українців символом війни за існування самої держави та нашої свободи. Тому увага до його персони сильно підвищилася, у тому числі й до його родини.

Відомо, що "Залізний генерал" щасливий у шлюбі з дружиною Оленою понад 20 років. Він називає її найближчою людиною і справжньою другою половинкою. До війни Олена Залужна працювала в Укргазбанку, за фахом вона є фінансистом. У пари є дві дочки: Христина та Аріна.

Валерій та Олена Залужні

Молодша донька Христина навчається на лікаря та закінчила Одеський медичний університет. А старша Аріна продовжує справу батька, вона військовослужбовець у Київському гарнізоні.

Сім’я Валерія Залужного

До повномасштабного вторгнення Валерій Залужний любив подорожувати Україною і компанію йому завжди складала його дружина Олена. Пара любила піші туристичні походи.

Олена Залужна разом із чоловіком

Ексголовнокомандувач ЗСУ періодично на своїй сторінці у Facebook ділиться фотографіями зі своєю коханою, він завжди присвячує їй романтичні рядки. Взимку 2024 року Залужний подав у відставку і став послом України у Великій Британії, з ним за кордон поїхала і дружина.

Олена Залужна разом із чоловіком поїхала до Лондона

Нещодавно генерал поділився в мережі з нею милою фотографією, побажавши всім теплої осені. Акаунт Олени у Facebook закритий, оскільки вона вважає за краще залишатися не публічною особою.

Валерій Залужний щасливий у шлюбі понад 20 років

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала дружина Дональда Трампа, коли вони лише познайомились. Струнка та дуже ефектна Меланія Трамп залишається такою і досі.