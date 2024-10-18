Щасливі у шлюбі понад 20 років: як виглядає дружина "Залізного генерала" Залужного і що про неї відомо (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У пари є двоє дорослих дочок
Валерія Залужного прозвали "Залізним генералом", адже завдяки йому українська армія на початку війни змогла вистояти у боях із російськими окупантами. А підтримкою та опорою для нього не тільки у важкі моменти, а загалом у житті є його міцна родина.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина Валерія Залужного та що про неї відомо. Про особисте життя "Залізного генерала" у мережі мало інформації, але ми дізналися деякі факти.
Як виглядає дружина Валерія Залужного та чим займається
З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації генерал Валерій Залужний став для українців символом війни за існування самої держави та нашої свободи. Тому увага до його персони сильно підвищилася, у тому числі й до його родини.
Відомо, що "Залізний генерал" щасливий у шлюбі з дружиною Оленою понад 20 років. Він називає її найближчою людиною і справжньою другою половинкою. До війни Олена Залужна працювала в Укргазбанку, за фахом вона є фінансистом. У пари є дві дочки: Христина та Аріна.
Молодша донька Христина навчається на лікаря та закінчила Одеський медичний університет. А старша Аріна продовжує справу батька, вона військовослужбовець у Київському гарнізоні.
До повномасштабного вторгнення Валерій Залужний любив подорожувати Україною і компанію йому завжди складала його дружина Олена. Пара любила піші туристичні походи.
Ексголовнокомандувач ЗСУ періодично на своїй сторінці у Facebook ділиться фотографіями зі своєю коханою, він завжди присвячує їй романтичні рядки. Взимку 2024 року Залужний подав у відставку і став послом України у Великій Британії, з ним за кордон поїхала і дружина.
Нещодавно генерал поділився в мережі з нею милою фотографією, побажавши всім теплої осені. Акаунт Олени у Facebook закритий, оскільки вона вважає за краще залишатися не публічною особою.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала дружина Дональда Трампа, коли вони лише познайомились. Струнка та дуже ефектна Меланія Трамп залишається такою і досі.