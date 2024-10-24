Жена с детьми покинули Украину из-за покушений и угроз: что известно о семье министра обороны Рустема Умерова

Рустем Умеров воспитывает троих детей

Глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров, который недавно провел кадровые перестановки, старательно скрывает свою личную жизнь. По этой причине, информации о его супруге и детях в открытом доступе очень мало.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о семье министра обороны. Мы узнали, где сейчас находится его супруга и наследники.

Что известно о родителях Рустема Умерова

Министр родился в 1982 году в городе Булунгур Самаркандской области (Узбекистан). Он крымский татарин. Его предки жили возле Алушты, но в 1944 году советская власть депортировала их из Крыма в Центральную Азию, но в 1980-м году семья Рустема вернулась на историческую родину.

Отец — Энвер Сейдаметович Умеров, инженер-технолог. Мама — Мерьем Ирфановна Умерова, инженер-химик. Также у министра есть старший брат Омер Кырымлы Аслан (по рождению — Руслан), до марта 2014 года он был заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

Брат Рустема Умерова

Из-за того, что Крым является его родиной, Рустему Умерову особенно важно освободить полуостров от российских захватчиков. По этому в своей деятельности он прилагает множество усилий для того, чтобы ВСУ смогли деоккупировать территорию.

Жена и дети Рустема Умерова

Украинский министр тщательно скрывает личную жизнь от посторонних глаз, поэтому в социальных сетях он не "засвечивает" ни свою жену, ни детей. Известно, что возлюбленную Рустема зовут Лейля Сеит-Ягья Кызы, она работает (согласно последним даннім) в инвестиционной компании Astem Ventures. В браке они воспитывают троих детей: двух дочерей (9 лет и 3 года) и сына (11 лет).

Министр обороны Рустем Умеров

В 2016 году, как сообщают в Министерстве обороны, семья Рустема Умерова была вынуждена выехать из Украины из-за покушений и угроз вследствие систематической деятельности Умерова относительно деоккупации аннексированного Крыма. С 2014 года министр обороны активно выступал на международных площадках и заявлял о нарушении прав людей в оккупированном Крыму и был задействован в процессе освобождения политических заключенных в Крыму.

Рустем Умеров вместе с братом, Эрдоганом, Рафатом Чубаровым и Мустафой Джемилевым

Сообщается, что жена Умерова вместе с детьми сейчас живет в Америке. В 2023 году появились слухи, что дети Рустема являются гражданами США, но в министерстве обороны Украины опровергли эту информацию. В ведомстве заявили, что дети Умерова являются исключительно гражданами Украины, но новые документы они получали в посольстве Украины в Штатах, поэтому местом выдачи паспортов в декларации указано США.

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