Втрата Покровська — не найгірший варіант: економіст пояснив, що чекає Україну у "карколомному" випадку

У ситуації з Покровськом все не так просто, каже експерт

Втрата Україною Покровська Донецької області, в околицях якого розташовані шахти з коксівним вугіллям, буде неприємною для української економіки, але не критичною. Як і після втрати родовищ солі у Слов’янську, нам просто доведеться збільшити імпорт потрібної сировини.

Про це член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA.

Економіст пояснює, що коксівне вугілля, дійсно, активно використовують у металургії, однак з початку активної фази бойових дій Україна втратили 60% обсягів виробництва металу — це металургійні комбінати імені Ілліча та "Азовсталь" в окупованому Маріуполі.

— Коли ми говоримо про Покровськ — треба розуміти: якщо буде щось дійсно карколомне, то збільшиться імпорт коксівного вугілля, це буде дорожче, це змінить структуру металургійного виробництва в Україні і може вплинути на майбутні "маячки" відновлення. Але нічого карколомного не буде абсолютно, — каже експерт.

За його словами, на сьогодні економіка України існує в дуже жорсткому "пожежному" стані і всі соціальні видатки виплачують за рахунок макрофінансової допомоги наших партнерів, а не доходів від економіки України, у тому числі податкових надходжень від металургії, як це було раніше.

— Як сказав [начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило] Буданов у 2023-му: "Ми два роки воюємо в борг". Ну от ми з вами третій рік відвоювали в борг і далі будемо воювати в борг — інакшого варіанту нема, — вважає Олег Пендзин.

Тому коли ми говоримо про Покровськ, дійсно, є серйозні питання. Ми чули заяви від металургпрому (вони абсолютно правильно ставлять проблему). Але, по-перше, Покровськ поки не зданий і там буде не так все просто. По-друге, [втрата Покровська] — навіть не найгірший варіант, бо буде збільшено імпорт коксівного вугілля.

Ми багато чого втратили, наприклад, Соледар. І зараз імпортуємо сіль, а хіба щось суттєво змінилося в економіці України після того, як ми почали завозити сіль, а не експортувати її? — каже експерт.

На його думку, нічого критичного з економікою України не станеться.

— На сьогодні основні доходи, які отримує державний бюджет (коли ми з вами говоримо про експортний сегмент продукції) — це аграрний сектор. А металургія різко втратила свої позиції. Раніше було третина, а зараз десь відсотків з 10 і навіть менше, — резюмував економіст.

Раніше Олег Пендзин пояснив "Телеграфу", чому не можна вірити прогнозам МВФ про закінчення війни в Україні до кінця 2025 року.