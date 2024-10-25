Потеря Покровска — не самый худший вариант: экономист пояснил, что ждет Украину в "сногсшибательном" случае

В ситуации с Покровском все не так просто, говорит эксперт

Потеря Украиной Покровска Донецкой области, в окрестностях которого расположены шахты с коксующимся углем, будет неприятной для украинской экономики, но не критической. Как и после потери месторождений соли в Славянске, нам придется увеличить импорт нужного сырья.

Об этом член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал в эфиреYouTube-канала Telegraf UA.

Экономист объясняет, что коксующийся уголь, действительно, активно используют в металлургии, однако с начала активной фазы боевых действий Украина потеряли 60% объемов производства металла — это металлургические комбинаты имени Ильича и "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе.

— Когда мы говорим о Покровске — надо понимать: если будет что-то действительно сногсшибательное, то увеличится импорт коксующегося угля, это будет дороже, это изменит структуру металлургического производства в Украине и может повлиять на будущие "маячки" восстановления. Но ничего удивительного не будет абсолютно, — говорит эксперт.

По его словам, на сегодняшний день экономика Украины существует в очень жестком "пожарном" состоянии и все социальные расходы выплачивают за счет макрофинансовой помощи наших партнеров, а не доходов от экономики Украиныв, том числе налоговых поступлений от металлургии, как это было раньше.

— Как сказал [начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл] Буданов в 2023-м: "Мы два года воюем в долг". Ну вот мы с вами третий год отвоевали в долг и дальше будем воевать в долг — иного варианта нет, — считает Олег Пендзин.

Поэтому когда мы говорим о Покровске, действительно, есть серьезные вопросы. Мы слышали заявления от металлургпрома (они совершенно правильно ставят проблему). Но, во-первых, Покровск пока не сдан и там будет не так просто. Во-вторых, [потеря Покровска] — даже не самый худший вариант, потому что будет увеличен импорт коксующегося угля.

Мы многое потеряли, например, Соледар. И сейчас импортируем соль, но разве что-то существенно изменилось в экономике Украины после того, как мы начали завозить соль, а не экспортировать ее? – говорит эксперт.

По его мнению, ничего критического с экономикой Украины не произойдет.

— На сегодняшний день основные доходы, которые получает государственный бюджет (когда мы говорим об экспортном сегменте продукции) — это аграрный сектор. А металлургия резко утратила свои позиции. Раньше была треть, а сейчас примерно процентов с 10 и даже меньше, — резюмировал экономист.

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