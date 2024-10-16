Не чергове місто для знищення: військовий пояснив, для чого РФ насправді Селидове

Селидове є стратегічним пунктом для подальшого просування РФ у напрямку Покровська

Останнім часом у медіапросторі активно обговорюється тема можливого виходу Збройних Сил України з міста Селидове для уникнення оточення. Це місто має стратегічне розташування для обох сторін на фронті.

"Телеграф" звернувся до Івана Тимочка, військовослужбовця, голови ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ та ветерана АТО. Він детально проаналізував, які цілі переслідують російські війська, намагаючись захопити Селидове, та які наслідки це може мати для подальшого розвитку подій на цій ділянці фронту.

За словами Івана Тимочка, російські війська докладають значних зусиль для захоплення Селидового, оскільки це місто є важливою ланкою в їхній стратегії просування на Донбасі. Після окупації Вугледара противник проводить наступальні дії в напрямку Покровська та Курахового, зокрема в районі Курахівського водосховища. Селидове, бувши третім містом на цьому шляху, стає ключовою ціллю для російських сил.

Плани РФ з захоплення Покровська

Експерт підкреслює, що Селидове за розмірами перевищує Вугледар, але поступається Покровську. Захоплення цього міста дозволило б окупантам вирівняти лінію фронту на Покровському напрямку. Тимочко зазначає, що для закріплення на цих позиціях російським військам потрібні саме Курахове та Курахівське водосховище. Останнє має стратегічне значення не лише як джерело водопостачання для навколишніх населених пунктів, але і як потенційна природна перешкода.

Головна мета захоплення Селидового, за оцінкою Івана Тимочка, полягає у створенні плацдарму для подальшого наступу на Покровськ. Після взяття під контроль Курахового та Вугледара, Селидове стане важливим опорним пунктом для російських сил, дозволяючи їм чинити тиск на Покровськ з флангу.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що російські війська могли захопити ще три села під Покровськом. Армія РФ окупувала Миколаївку, Красний Яр та Крутий Яр під Покровськом.