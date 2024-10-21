Дешеві зенітні дрони полюватимуть на "Шахеди" (фото, відео)

Дрони мають схожий вигляд через їхнє призначення

Україна розробляє спеціальні зенітні дрони для того, щоб полювати на ворожі безпілотники. Інформація про одну з таких розробок — дрон Sting, з'явилася напередодні. За даними іноземних джерел його розробляють українські інженери групи "Дикі шершні", які вже відомі своїми розробками надзвичайно потужних FPV-безпілотників.

Що відомо про Sting

Про дрон-перехоплювач Sting розповіли у Telegraph. Він також може називатися "Жало". За поширеними характеристиками, він може мати швидкість до 160 км/год, а стелю роботи понад 3 км. Вага можливої бойової частини невідома. Керування здійснюватиметься з землі за допомогою спеціальних окулярів, а наводитися на ціль допомагатиме штучний інтелект. У виданні зазначили, що дрони-полювальники для українських військових не новинка, до цього вже збивали російські дрони-розвідники, однак "Sting стане першим безпілотником, спеціально розробленим для націлювання на Shahed, запущені російськими військами".

Оприлюднене зображеня дрона Sting

Українське видання Defense Express зазначає, що реальна швидкість може бути вище, адже Shahed-136 розганяється до 180 км/год, а "Дикі шершні" раніше показували дрони із швидкістю 325 км/год схожого вигляду. Також зазначається, що українське рішення виглядає доцільніше з економічного погляду, ніж наявні на міжнародному ринку, при цьому використання додаткової нічної оптики та інших "фішок" не викличе серйозного здорожчання дрона.

Схожі розробки

В мережі з’явились також кадри випробовування іншого дрона, який назвали "АнтиШахедом". За інформацією джерела, швидкість цього дрона 280 км/год, вага бойової частини — 500 грамів. Конструкція двох дроні схожа, що пояснюється необхідними аеродинамічними якостями безпілотника.

Раніше "Телеграф" розповідав, що таємничий дрон Phoenix Ghost від США, це не один літальний апарат, а сімейство БПЛА. Оприлюднили частину характеристик.