Дешеві зенітні дрони полюватимуть на "Шахеди" (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дрони мають схожий вигляд через їхнє призначення
Україна розробляє спеціальні зенітні дрони для того, щоб полювати на ворожі безпілотники. Інформація про одну з таких розробок — дрон Sting, з'явилася напередодні. За даними іноземних джерел його розробляють українські інженери групи "Дикі шершні", які вже відомі своїми розробками надзвичайно потужних FPV-безпілотників.
Що відомо про Sting
Про дрон-перехоплювач Sting розповіли у Telegraph. Він також може називатися "Жало". За поширеними характеристиками, він може мати швидкість до 160 км/год, а стелю роботи понад 3 км. Вага можливої бойової частини невідома. Керування здійснюватиметься з землі за допомогою спеціальних окулярів, а наводитися на ціль допомагатиме штучний інтелект. У виданні зазначили, що дрони-полювальники для українських військових не новинка, до цього вже збивали російські дрони-розвідники, однак "Sting стане першим безпілотником, спеціально розробленим для націлювання на Shahed, запущені російськими військами".
Українське видання Defense Express зазначає, що реальна швидкість може бути вище, адже Shahed-136 розганяється до 180 км/год, а "Дикі шершні" раніше показували дрони із швидкістю 325 км/год схожого вигляду. Також зазначається, що українське рішення виглядає доцільніше з економічного погляду, ніж наявні на міжнародному ринку, при цьому використання додаткової нічної оптики та інших "фішок" не викличе серйозного здорожчання дрона.
Схожі розробки
В мережі з’явились також кадри випробовування іншого дрона, який назвали "АнтиШахедом". За інформацією джерела, швидкість цього дрона 280 км/год, вага бойової частини — 500 грамів. Конструкція двох дроні схожа, що пояснюється необхідними аеродинамічними якостями безпілотника.
Раніше "Телеграф" розповідав, що таємничий дрон Phoenix Ghost від США, це не один літальний апарат, а сімейство БПЛА. Оприлюднили частину характеристик.