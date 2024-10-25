Переробна промисловість вийшла в лідери за відрахуваннями до держбюджету — Кисилевський

Переробна промисловість вийшла на перше місце в Україні з відрахуваннями до державного бюджету.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський з посиланням на дані Державної податкової служби.

На переробну промисловість за даними ДПС припадає 16,7% від загального збору до Зведеного бюджету України за три квартали 2024 року, на оптову та роздрібну торгівлю — 16%, державне управління й оборону — 11,3;, фінансову та страхову діяльність — 10,9%.

"За три квартали 2024 року переробна промисловість збільшила відрахування до державного бюджету на 19,6% або на 34,6 млрд. грн. Це є наслідком зростання ОПК та реалізації політики "Зроблено в Україні", яка значною мірою сфокусована на розвитку переробної промисловості. Наша стратегічна ціль — модернізувати структуру української економіки й довести частку переробної промисловості з нинішніх 8-10% до 20%, що є бенчмарком OECD", — відзначив Дмитро Кисилевський.

Політика розвитку українських виробників "Зроблено в Україні була проголошена Президентом Володимиром Зеленським у лютому 2024 року. Вона включає пакет програм за трьома напрямками: розвиток внутрішнього виробництва, залучення інвестицій в реальний сектор та підтримка несировинного експорту.

В число програм входять локалізація в публічних закупівлях, програми часткової компенсації вартості с\г та іншої техніки, Шкільний автобус, єОселя, Національний кешбек, гранти на розвиток переробної промисловості, доступні кредити 5-7-9, індустріальні парки, підтримка проектів зі значними інвестиціями, страхування інвестицій від воєнних ризиків, Експортно-кредитне агентство та інші.