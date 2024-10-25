Перерабатывающая промышленность вышла в лидеры за отчислениями в госбюджет — Кисилевский

Перерабатывающая промышленность вышла на первое место в Украине с отчислениями в государственный бюджет.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.

На перерабатывающую промышленность по данным ГНС приходится 16,7% от общего сбора в Сводный бюджет Украины за три квартала 2024 года, на оптовую и розничную торговлю — 16%, государственное управление и оборону — 11,3;, финансовую и страховую деятельность — 10, 9%.

"За три квартала 2024 года перерабатывающая промышленность увеличила отчисления в государственный бюджет на 19,6% или на 34,6 млрд. грн. Это является следствием роста ОПК и реализации политики "Сделано в Украине", которая в значительной степени сфокусирована на развитии перерабатывающей промышленности. Наша стратегическая цель – модернизировать структуру украинской экономики и довести долю перерабатывающей промышленности с нынешних 8-10% до 20%, что является бенчмарком OECD", – отметил Дмитрий Кисилевский.

Политика развития украинских производителей "Сделано в Украине" была провозглашена Президентом Владимиром Зеленским в феврале 2024 года. Она включает в себя пакет программ по трем направлениям: развитие внутреннего производства, привлечение инвестиций в реальный сектор и поддержка несырьевого экспорта.

В число программ входят локализация в публичных закупках, программы частичной компенсации стоимости с\г и другой техники, Школьный автобус, есть Обитель, Национальный кэшбек, гранты на развитие перерабатывающей промышленности, доступные кредиты 5-7-9, индустриальные парки, поддержка проектов со значительными инвестициями, страхование инвестиций от военных рисков, Экспортно-кредитное агентство и другие.