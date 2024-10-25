З якими хворобами не мобілізують у листопаді

З хворими нирками не беруть в армію

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Деякі категорії громадян не підлягають призову на службу за станом здоров'я.

Оновлений список захворювань, що звільняють під мобілізації прописано в постанові Кабінету міністрів №560. Також згідно з чинним законодавством, всі військовозобов'язані мають пройти військово-лікарську комісію.

Захворювання, при яких військовозобов’язаних визнають непридатними до служби:

тяжкі інфекційні захворювання : активний туберкульоз з розпадом легеневої тканини, важкі форми вірусних гепатитів та ВІЛ за наявності ускладнень;

: активний туберкульоз з розпадом легеневої тканини, важкі форми вірусних гепатитів та ВІЛ за наявності ускладнень; хвороби органів дихання : особливо тяжкі форми астми та хронічні хвороби легенів зі значними порушеннями дихальної функції;

: особливо тяжкі форми астми та хронічні хвороби легенів зі значними порушеннями дихальної функції; шкірні захворювання : зокрема, атопічний дерматит з ураженнями, герпетиформний дерматит і поширені форми звичайної пухирчатки;

: зокрема, атопічний дерматит з ураженнями, герпетиформний дерматит і поширені форми звичайної пухирчатки; порушення кісткової системи : артропатії, хвороби суглобів і хребта, а також деформації, травми кінцівок, включаючи ампутацію кінцівок на будь-якому рівні;

: артропатії, хвороби суглобів і хребта, а також деформації, травми кінцівок, включаючи ампутацію кінцівок на будь-якому рівні; хвороби нирок і сечостатевої системи зі значними порушеннями функцій і нирковою недостатністю.

Також не підлягають мобілізації люди з такими хворобами: з первинними та вторинними новоутвореннями, розладами психіки та поведінки.

Не беруть до армії з захворюваннями: системи кровообігу, органів травлення, нервової системи, крові та кровотворних органів . А також з хворобами ока, вуха та придаткового апарату, із важкими захворюваннями ендокринної системи, порушенням харчування та метаболізму.

Військовозобов'язані жінки з діагностованими запальними процесами в органах малого таза або з серйозними функціональними порушеннями статевих органів не підлягають до військової служби.

Нагадуємо, що особи з інвалідністю будь-якої групи звільняються від мобілізації. Проте новий закон вводить певні винятки та уточнення.

Люди, які отримали інвалідність після 24 лютого 2022 року, мають пройти повторний медогляд. Це стосується чоловіків віком від 25 до 50 років, за винятком тих, у кого групу інвалідності було підвищено або знижено, якщо в них відсутні кінцівки чи є серйозні захворювання, поранення, отримані під час захисту України.

Чоловіки з інвалідністю, в тому числі ІІІ групи, можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання. Якщо громадянину, який має інвалідність, надходить повістка, необхідно з’явитися до ТЦК із документами, що підтверджують статус інвалідності.

Раніше "Телеграф" писав, кого можуть призвати в армію лише добровільно. Зміни в законодавстві передбачають особливі умови для призову певних категорій громадян.