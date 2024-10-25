Прикордонник показав, як справляється зі стресом за допомогою зворушливого хобі

Захисник хоче зробити персональну виставку

Український прикордонник із позивним "Архітектор" перебуваючи на бойових позиціях між ворожими обстрілами займається різьбленням по дереву. У руках майстра звичайні шматки дерева перетворюються на унікальні мініатюри.

Прикордонник у такий спосіб заспокоюється і мріє надалі організувати власну виставку. Про це розповіли на сторінці Держприкордонслужби України у Фейсбук.

"Архітектор" каже, що починав займатися різьбленням по дереву з найпростіших форм. Спочатку це допомогло йому пережити втрату кума, якого вбили окупанти, а вже потім різьблення перетворилося на його хобі.

"Це дуже заспокоює та розслаблює. Особливо це допомагає на позиціях між обстрілами. Спочатку я почав робити ложки та черпаки з дерева. На виготовлення фігурок я перейшов уже на позиціях. Першою повноцінною моєю фігуркою був лис", — розповів прикордонник.

Згодом "Архітектор" почав знаходити на кожній позиції "рідне" для цієї місцевості дерево та вирізати із нього фігурку.

На даний момент захисник має в колекції вироби з позицій, які були повністю знищені та випалені окупантами — їх більше не існує. Саме ці фігурки, зізнається прикордонник, для нього найцінніші.

Зараз у "Архітектора" в колекції зібралося близько 50 оригінальних мініатюр. Він планує у майбутньому організувати власну виставку, щоб зібрати кошти на підрозділ.

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