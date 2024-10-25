Пограничник показал, как справляется со стрессом трогательным хобби

Защитник хочет сделать персональную выставку

Украинский пограничник с позывным "Архитектор" находясь на боевых позициях, между вражескими обстрелами, занимается резьбой по дереву. В руках мастера обычные куски дерева превращаются в уникальные миниатюры.

Пограничник таким образом успокаивается и мечтает в дальнейшем организовать собственную выставку. Об этом рассказали на странице Госпогранслужбы Украины в Фейсбук.

"Архитектор" говорит, что начинал заниматься резьбой по дереву с самых простых и элементарных форм. Сначала, это помогло ему пережить потерю кума, которого убили оккупанты, а уже потом резьба превратилась в его хобби.

"Это очень успокаивает и расслабляет. Особенно на позициях между обстрелами. Сначала я начал делать ложки и черпаки из дерева. На изготовление фигурок я перешел уже на позициях. Первой моей полноценной миниатюрой был лис", — рассказал пограничник.

Со временем "Архитектор" начал находить на каждой позиции "родное" для этой местности дерево и вырезать из него фигурку.

На данный момент у защитника есть в коллекции изделия с позиций, которые были полностью уничтожены и выжжены оккупантами — их больше не существует. Именно эти фигурки, признается пограничник, для него самые ценные.

Сейчас у "Архитектора" в коллекции насобиралось около 50 оригинальных миниатюр. Он плнирует в будущем организовать собственную выставку, чтобы собрать средства на подразделение.

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