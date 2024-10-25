Підсанкційний болгарський політик Манолєв має контракт на 400 млн євро із "Агенцією оборонних закупівель" МОУ – ЗМІ

Журналісти видання EUReporter заявили, що знайшли докази, що родина колишнього заступника міністра економіки Болгарії Олександра Манолєва, на якого США у 2021 році наклали санкції та включили до "Списку Магнітського", уклала контрактів з українською "Агенцією оборонних закупівель" на майже €400 млн.

Про це повідомляє 5 канал.

Видання зауважує, що у 2021-му на Манолєва, його дружину та дітей, а також ще чотирьох болгарських політиків було накладено санкції Державного департаменту США. Родина політика не може відкривати рахунки в банках та займатися підприємницькою діяльністю. Водночас виявилося, що Румунія та Україна дозволяють Манолєву отримувати прибутки від торгівлі зброєю, зазначають в EUReporter.

Рік тому батько Манолєва – Дімітар, на якого не було накладено санкції, придбав болгарську компанії "BULGARIAN INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT" ("BIEM"). Як зазначають журналісти, через старі зв'язки у міністерстві економіки Болгарії, Манолєв змусив державний боєприпасний завод "ВМЗ" підписати декілька контрактів з "BIEM".

Журналісти пишуть, що Манолєв, намагаючись приховати свою особисту участь, аби не зашкодити відносинам з росією, та обходячи санкційну політику Міноборони України – адже МОУ не має права укладати угоди з компаніями, власники чи афілійовані особи яких знаходяться під санкціями, особливо США – вирішив постачати продукцію "ВМЗ" через румунського державного посередника "Romarm".

4 квітня 2024 року "Агенція оборонних закупівель" та "Romarm" підписали два контракти на постачання одноразових гранатометів на €104,8 млн, вказує ЗМІ. Згодом значна сума авансу була перерахована від "Агенції" до "Romarm", а звідти на "BIEM".

Як доказ, журналісти надають копію експортної ліцензії Болгарії:

Пізніше, "Romarm" та "Агенція" уклали ще кілька контрактів на ті ж гранатомети на кількасот мільйонів євро, зауважує EUReporter. Наразі йдеться про угод на €395 млн між тандемом "BIEM" – "Romarm" та "Агенцією оборонних закупівель". За деяким контраткам "Агенція" мала пропозиції з нижчої ціною від інших постачальників, запевняють журналісти.

Вони вважають, що родина підсанкційного політика Манолєва, враховуючи дохідність оборонних поставок у 10-15%, могла отримати близько €40-60 млн прибутків за цими угодами.