США сократят помощь Украине: чего ждать от других союзников и "Рамштайна"

Альянс ищет новые механизмы поддержки Украины

На фоне предстоящих президентских выборов в США становится все очевиднее, что американская поддержка Украины претерпевает существенные изменения. Высокопоставленные представители НАТО открыто заявляют о неизбежном сокращении американской помощи вне зависимости от результатов выборов.

Впрочем, по крайней мере, на словах Запад обещает стоять с Украиной "столько, сколько нужно". Действительно ли это так, читайте в полном материале международного обозревателя "Телеграфа" Ольги Кириловой: Три сигнала для Украины: что на Западе говорят о переговорах с Путиным, НАТО и План победы

"Справедливое предположение, что независимо от того, кто выиграет на выборах в США, доля вкладов Штатов в помощь Украине, вероятно, уменьшится в относительных сроках. Это также связано с тем, что Европа значительно увеличивает свою долю в поддержке Украины", – отметил высокопоставленный чиновник НАТО.

Это побуждает Североатлантический союз к поиску новых механизмов поддержки Украины и перераспределению ответственности между союзниками.

"Думаю, Европа не может ожидать, что США продолжат нести непомерное бремя в поддержке обороны Украины. Генеральный секретарь также говорил об этом, поэтому он хочет, чтобы НАТО взяло на себя лидерство в вопросах безопасности помощи Украине, а не чтобы один союзник брал на себя эту нагрузку. Европе нужно активизироваться еще больше. Мы должны оказывать помощь Украине более предсказуемой в рамках НАТО", — добавил он.

В настоящее время Североатлантический союз активно работает над созданием более структурированной системы помощи: формируют новое командование NSATU в Германии; вводят системы пропорциональных взносов от стран-членов и стремятся достичь ежегодной поддержки в размере 40 миллиардов евро.

В то же время европейские страны осознают необходимость усиления собственной роли. Об этом свидетельствует назначение еврокомиссара по обороне и создание специализированных коалиций способностей под европейским руководством.

Европейские лидеры все чаще подчеркивают необходимость собственной оборонной самодостаточности.

"Не может быть так, что когда мир в Европе под угрозой, европейские политики прежде всего спрашивают: "Что делает Вашингтон?" — подчеркнул депутат германского Бундестага Антон Хофрайтер.

Очевидно, что сокращение американской поддержки заставляет европейских союзников Украины искать новые форматы помощи и усиливать собственные оборонные возможности. Это может означать начало нового этапа отношений между Украиной и ее западными партнерами.

Ко всему весьма примечательно, что министр обороны США Ллойд Остин, говоря о будущем поддержке Украины, уже использует термин "сдерживание агрессии", а не "победа". Это может свидетельствовать о смене стратегических приоритетов США.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Польша, вероятно, способна возглавить помощь Украине. Три страны "Веймарского треугольника" могут изменить правила игры.