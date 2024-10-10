Допомога Україні може суттєво скоротитися вже наступного року, в чому річ

Йдеться про десятки мільярдів євро

Допомога Україні від союзників може скоротитись удвічі вже наступного року. На думку експертів, причиною може стати, зокрема, перемога Дональда Трампа на виборах президента США.

Інформація про це опублікована у дослідженні Ukraine Support Tracker. Крім того, як стало відомо, Німеччина оголосила про скорочення своїх бюджетних асигнувань на 50 відсотків, інші європейські країни можуть наслідувати її приклад.

"З наступного року Україна може зіткнутися зі значним дефіцитом допомоги. Новий президент США Дональд Трамп може заблокувати подальші пакети допомоги в Конгресі. Крім того, Німеччина нещодавно оголосила про скорочення своїх бюджетних асигнувань на 50 відсотків, інші європейські донори можуть вчинити так само", — пишуть дослідники.

В такому випадку, європейську допомогу можна було б замінити внесками НАТО або позиками на основі доходів від заморожених російських активів, стверджується у дослідженні.

"Оцінки, засновані на останніх тенденціях у розподілі допомоги, показують, що якщо західні донори збережуть поточний рівень зусиль, загальна допомога наступного року становитиме трохи більш як 100 мільярдів євро, з яких майже 59 мільярдів євро буде військовою допомогою та 54 мільярди євро фінансовою підтримкою", — йдеться в дослідженні Ukraine Support Tracker.

Проте, без нових пакетів допомоги США, військова допомога може знизитися приблизно до 34 мільярдів євро, тоді як фінансова допомога впаде приблизно до 46 мільярдів євро. Якщо європейські країни також скоротять свої зусилля та наслідують приклад Німеччини, то військова допомога скоротиться до 29 мільярдів євро, а фінансова — знизиться приблизно до 27 млрд.

Відповідно до цього сценарію загальна допомога Україні може скоротитися вдвічі, до приблизно 55 мільярдів євро.

Водночас, додаткові механізми фінансування, такі як скоординовані внески НАТО, можуть забезпечити 40 мільярдів євро військової допомоги.

"На цей час обговорюється сума кредитів, отриманих від заморожених російських активів, до 45 мільярдів євро, більшість з яких буде спрямована на пряму фінансову допомогу", — йдеться у дослідженні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Польща стала символом стабільності та зрілості в розумінні загроз і викликів для Європи, включно з поточною агресією Росії проти України.