Велика Британія дасть Україні мільярди доларів: на що витратить гроші

Нова допомога – це внесок у схему G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans to Ukraine

Велика Британія надасть Україні кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,93 млрд). Ці кошти підуть на закупівлю необхідного військового обладнання.

Про це йдеться на сайті британського уряду. Там наголосили, що кредит буде погашено за рахунок доходів від заморожених активів Росії.

"Кредит Великої Британії у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів призначений для бюджетної підтримки військових витрат України, що дозволяє українцям інвестувати в ключове обладнання для підтримки своїх зусиль проти Росії, таке як протиповітряна оборона, артилерія та ширша підтримка обладнання ", — йдеться в повідомленні.

Ці кошти йдуть на додаток до існуючої військової допомоги Великої Британії у розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів (3,8 млн доларів) на рік.

Також в уряді наголосили, що нові 2,26 млрд фунтів стерлінгів — це внесок у схему G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans to Ukraine, в рамках якої 50 млрд доларів від країн G7 буде надано Україні для її військових, бюджетних та відновлювальних потреб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр оборони США Ллойд Остін під час свого візиту до Києва 21 жовтня оголосив про нову велику військову допомогу для України.