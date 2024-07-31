Допомога Україні від США може закінчитися: названо умову та терміни

Різкої зміни курсу не буде

Якщо на виборах президента США переможе кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп, може з'явитися кінцева дата американської допомоги Україні. Проте це не буде зроблено одномоментно.

Таку думку у розмові з "Телеграфом" висловив експерт та керуючий директор Alliance for Securing Democracy при Німецькому фонді Маршалла Девід Сальво: Чи стане обрання Трампа катастрофою для України? Інтерв’ю з американським експертом

За його словами, він не очікує миттєвих змін в американській політиці щодо України, якщо Трамп стане президентом США. Вони можуть відбутися з часом.

"І політика може бути більш тонкою, аніж ми боїмося. Ми боїмося, що за ніч просто перестане надходити військова допомога. Не впевнений, що все буде настільки чорно-білим. Я дійсно думаю: якщо Трамп переможе, ймовірніше, що буде певна кінцева дата надання американської військової допомоги Україні. Можливо, це станеться не одразу, а через два-чотири роки. Гадаю, що це стає більш правдоподібним сценарієм", — зазначив Девід Сальво

Тим часом, як повідомляв "Телеграф", кандидатка у президенти США від демократів, віцепрезидентка Камала Гарріс випередила Трампа у чотирьох ключових американських штатах із семи. Саме ці штати, ймовірно, будуть визначальними для результатів виборів.