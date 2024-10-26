В Україні частково відновили процедуру бронювання: кого це стосується

Рішення було погоджено на урядовому засіданні 25 жовтня

Кабінет Міністрів України ухвалив важливе протокольне рішення щодо відновлення механізму бронювання військовозобов'язаних працівників. Нагадаємо, у третій декаді жовтня, у "Дії" призупинили процедуру бронювання від мобілізації.

Про часткове відновлення процедури бронювання військовозобов’язаних повідомили на "Урядовому порталі". Відповідну ініціативу, запропоновану першим заступником Міністра оборони, було погоджено на урядовому засіданні 25 жовтня.

"Це забезпечить стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, в тому числі тих, які працюють на оборону", — йдеться в повідомленні.

Згідно з рішенням, працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно подовжити термін бронювання на аналогічний термін.

Паралельно триває перевірка обґрунтованості надання статусу критично важливих підприємств за останні чотири місяці. Аудит, який завершиться 15 листопада, ініційовано через незвичне збільшення кількості таких підприємств та їхніх заброньованих співробітників.

За результатами перевірки профільні міністерства проаналізують можливі зловживання та корупційні ризики. На основі отриманих даних уряд планує оновити критерії бронювання для забезпечення оптимального балансу між потребами оборони та економічного розвитку країни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні можуть різко скоротити кількість заброньованих працівників, а компанії, де зарплати менші за 19 тисяч гривень, можуть втратити статус "критично важливих".