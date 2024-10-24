З травня в Україні забронювали понад 1,5 мільйона співробітників: в уряді вживатимуть заходів

Бронювання співробітників не завжди пов’язане із реальною критичністю підприємств

В Україні різко зросла кількість заброньованих співробітників компаній, які мають статус "критично важливих". Саме тому в країні проведуть аудит таких підприємств та визначать реальну ступінь їхньої "критичності".

Таким чином уряд хоче розібратися, чому, починаючи з травня, кількість заброньованих працівників почала зростати неймовірними темпами. Про це в ефірі "День LIVE" заявив нардеп від фракції "Слуга народу" Богдан Кіцак.

"До травня у нас було орієнтовно 800-900 тисяч осіб, які були заброньовані та працювали фактично для потреб військово-промислового комплексу. А з травня кількість заброньованих працівників зросла майже вдвічі — до 1,5 млн осіб", — підкреслив нардеп.

Статус "критично важливих" дає право компаніям бронювати працівників від призову під час мобілізації. Проте, за словами нардепа, бронювання співробітників не завжди пов’язане із реальною критичністю підприємств для військово-промислового комплексу.

Саме тому буде проведено аудит таких підприємств, щоб скоротити кількість заброньованих працівників, водночас розглядаючи можливість додаткового економічного навантаження.

Згідно з постановою Кабінету Міністерства України є декілька критеріїв, які дають право визначати, чи підпадає підприємство під статус критично важливого.

"У нас є, згідно з постановою Кабінету Міністерства України, 5-7 критеріїв, які дають право визначати, чи підпадає підприємство під статус критично важливого, яке надалі надає йому можливість бронювати до 100% своїх працівників, які є військовозобов’язаними", — зазначив Кіцак.

Хто може розраховувати на бронювання в жовтні:

На період мобілізації, що триває в жовтні, право на бронь мають окремі працівники, залучені до забезпечення державної та економічної безпеки. Серед них:

всі військовозобов’язані держслужбовці категорії А. Також держслужбовці категорій Б і В, але понад 50% кількості військовозобов’язаних працівників;

працівники органів державної влади, судів, Нацполіції, ДБР, НАБУ, ДСНС, БЕБ;

працівники підприємств, яким встановлені мобілізаційні завдання (замовлення);

працівники установ, які критично важливі для забезпечення потреб ЗСУ та функціонування економіки та життєдіяльності населення у особливий період.

Нагадаємо, депутат Верховної Ради України від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко розповів, чому бронювання людей від мобілізації через мобільний додаток "Дія" було припинено.

За словами депутата, багато підприємств, позначених як "критично важливих", бронювали працівників і потім давали їм відрядження. Частина людей, користуючись цим, виїжджала за кордон і не поверталася до України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні хочуть провести аудит "критичних" підприємств. Саму процедуру бронювання на час аудиту не припинятимуть.