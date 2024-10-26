В Украине частично восстановили процедуру бронирования: кого это касается

Решение было согласовано на правительственном заседании 25 октября

Кабинет Министров Украины принял важное протокольное решение о возобновлении механизма бронирования военнообязанных работников. Напомним, в третьей декаде октября в "Дії" приостановили процедуру бронирования от мобилизации.

О частичном возобновлении процедуры бронирования военнообязанных сообщили на "Урядовому порталі". Соответствующая инициатива, предложенная первым заместителем Министра обороны, была согласована на правительственном заседании 25 октября.

"Это обеспечит стабильную работу стратегически важных отраслей экономики, в том числе работающих на оборону", — говорится в сообщении.

Согласно решению работники, получившие статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут беспрепятственно продлить срок бронирования на аналогичный срок.

Параллельно идет проверка обоснованности предоставления статуса критически важных предприятий за последние четыре месяца. Аудит, который завершится 15 ноября, инициирован из-за необычного увеличения количества таких предприятий и их забронированных сотрудников.

По результатам проверки профильные министерства проанализируют возможные злоупотребления и риски коррупции. На основе полученных данных, правительство планирует обновить критерии бронирования для обеспечения оптимального баланса между потребностями обороны и экономического развития страны.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине могут резко сократить количество забронированных работников, а компании, где зарплаты меньше 19 тысяч гривен, могут потерять статус "критически важных".