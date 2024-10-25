В Україні можуть різко скоротити кількість заброньованих працівників. Що дізналися ЗМІ

Кількість заброньованих планують зменшити навіть у військовій промисловості та енергетиці

Кожен п'ятий заброньований може втратити право на відстрочку від мобілізації. А компанії, де зарплати менші за 19 тисяч гривень, можуть втратити статус "критично важливих".

Також планують скоротити кількість заброньованих у стратегічних галузях. Про це пише NV з посиланням на власні джерела.

У військовій промисловості та енергетиці число бронювань збираються зменшити із нинішніх 100% до 70-90%. За словами видання, військові адміністрації можуть втратити право визначати, яке підприємство є критично важливим. До цього процесу, ймовірно, залучать територіальні центри комплектування (ТЦК).

Причиною змін стало різке збільшення кількості заброньованих, каже джерело NV. За два місяці число працівників з відстрочкою зросло вдвічі й досягло 1,5 мільйона.

Бізнес непокоїться через можливі перевірки. Підприємці побоюються, що після завершення строку броні співробітники ТЦК почнуть масові перевірки працівників, пише NV.

У статті зазначається, що перевірки виявили численні зловживання системою бронювання. Зокрема, статус критично важливих отримували заклади громадського харчування, які бронювали по 20 кухарів. Також виявили випадки, коли компанії спочатку вказували великі зарплати для отримання статусу, а потім платили мінімалку.

Аудит броней мають закінчити до 15 листопада. Після цього влада вирішить, як змінювати систему бронювання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що експерт з нацбезпеки розповів про загрози через призупинку бронювання. Такі дії дуже скоро призведуть до погіршення фінансування Сил оборони.