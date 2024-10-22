Повістки поштою отримають не тільки ті чоловіки, які оновили дані в ТЦК

У ТЦК формують документ та надсилають до адресата

В Україні вже надсилають військовозобов'язаним повістки поштою. Вони приходять як тим, хто оновив свої військово-облікові дані, так і тим, хто не з’являвся до військкомату.

Про це розповів в ефірі телемарафону керівник адміністративного відділу районного територіального центру комплектування у Києві Олег Коротченко. За його словами, не ТЦК формує списки, кому саме відправляти повістку.

"Певні алгоритми щодо внесення певних військовозобов'язаних до списків оповіщення створюються за ініціативою Міністерства оборони. Тобто, конкретно вони обирають за допомогою засобів системи "Оберіг" хто буде підлягати оповіщенню", — зазначає Коротченко.

Співробітники ТЦК працюють вже на безпосередньому рівні виконання, тобто формують сам документ.

"До нашої компетенції входить фактично тільки сформувати ці повістки. Зафіксувати їх або затвердити електронним підписом і тоді вже вони відправляються до адресата певним ланцюгом", — розповідає представник військкомату.

Коротченко зазначив, що за результатами попереднього аналізу на місцях, повістки через "Укрпошту" отримують як ті, хто оновив свої дані, зокрема через застосунок "Резерв+", так і ті, хто не з'являвся до ТЦК та СП.

Головне завдання ТЦК під час надсилання повісток поштою — це сформувати повістку, затвердити її електронним підписом і передати, а далі контролювати прибуття військовозобов'язаних.

Нагадуємо, що повістки надсилатимуть на адресу, яка була вказана під час останнього оновлення даних. Якщо військовозобов’язаний не оновив інформацію, повістка може бути надіслана на місце проживання, яке знайдуть в інших державних реєстрах.

Повістка вважається врученою:

в день отримання поштового відправлення особою, що підтверджується документами від поштового оператора;

в день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення;

в день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання.

Якщо повістку не забрали на пошті, вона повертається до ТЦК. Після цього працівники військкомату звертаються до поліції з проханням здійснити адміністративне затримання особи. На виконання цього дається п'ять днів, після чого поліція або інформує ТЦК про неможливість знайти особу, або вручає попередження.

ТЦК може надіслати останнє попередження рекомендованим листом. Якщо його не отримано протягом 10 днів, центр може звернутися до суду з проханням обмежити право на керування авто, за винятком тих випадків, коли авто є основним засобом заробітку або в родині є людина з інвалідністю.

Поліція також має право затримувати порушників, оформлюючи протокол протягом трьох годин.

Раніше "Телеграф" писав, скільки є днів, щоб забрати повістку з пошти. В іншому разі громадян очікує штраф, який складає від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч гривень.