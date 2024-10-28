Новый способ вызова в ТЦК: какое уведомление могут получить мужчины

В таком случае украинцам нужно будет явиться в военкомат из-за нарушения военного учета

Военнообязанные в Украине должны были обновить свои военно-учетные данные. Однако в определенных случаях таких действий недостаточно и мужчины становятся нарушителями учета.

Некоторые украинцы, уже актуализировавшие личные данные, недавно получили уведомления о нарушении военного учета. Об этом сообщил адвокат Роман Симутин, передает ТСН.

"Даже у тех, кто ранее обновил свои военно-учетные данные, появилось уведомление о том, что выявлено нарушение правил военного учета. И есть требование явиться в ТЦК. А на основании чего явиться в ТЦК? То есть что нарушили — это вопрос", — объяснил Симутин.

Адвокат уточнил, что такая ситуация может возникнуть, если мужчины не прошли ВВК, однако суть состоит в том, что их вызывают по повестке и они стали нарушителями правил военного учета.

Следовательно, последствия могут быть такими — во время проверки данных на блокпосте представитель ТЦК или полиции может увидеть в "Оберіг" ленту, что это лицо является нарушителем правил военного учета. Согласно этим данным мужчину задерживают.

"То есть придумали способ вызвать не повестками, а другим способом. Как следствие — человек не может нормально ездить", — резюмировал адвокат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие документы нужно собрать, чтобы стать на военный учет.