Був у Партії регіонів і носив георгіївську стрічку: що відомо про минуле нардепа Олексія Гончаренка

Зараз чоловік активно залучений у політичну сферу

Олексій Гончаренко — відомий український політик, який упродовж своєї діяльності змінював свої погляди та меседжі. Зараз він входить до української делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи.

Починав свою політичну діяльність Олексій в Одесі, а згодом перебрався до столиці, де став народним депутатом. Більше про його кар'єру — знає "Телеграф".

Що відомо про Олексія Гончаренка

Політик родом з Одеси. Батько був місцевим мером і входив до Партії регіонів, а мама працювала в Одеському порту, а також вчителем. Навчався на педіатра у медичному виші, а також опановував спеціальність "фінанси і кредит" у Росії.

Певний час працював на станції швидкої медичної допомоги, але скоро вирішив йти в політику. Так, Олексій почав керувати молодіжним крилом Партії Зелених України. Намагався потрапити у міську раду, але не пройшов.

Невдовзі став очолювати організацію партії "Союз", яка пізніше увійшла до Партії Регіонів. Вна утворилась на основі Кримської партії, яку заборонило Міністерство юстиції. А через певний час ця партія сприяла анексії Росією Криму. У 2006 році Гончаренко від цієї політичної сили потрапив у міську раду Одеси.

Пізніше чоловік пояснював, що перебував у Партії регіонів, бо в її документах йшлося про "курс на євроінтеграцію". До того ж активно захищав російську мову в Одесі та висловлювався, щоб запровадити її другою державною. На окремих заходах з'являвся з георгіївською стрічкою.

Фото з мережі

У 2012 році вперше балотувався до парламенту від Партії регіонів, але не пройшов. Після початку Євромайдану вийшов з Партії регіонів та заявив, що "в Україні починається громадянська війна". Тоді Гончаренко змінив свою риторику на проукраїнську та засудив анексією Росією Криму. Публікував докази присутності росіян на Донбасі.

У 2014 році почав обіймати посаду голови Одеської обласної ради. У тому ж році став народним депутатом від Блоку Петра Порошенка. Згодом увійшов до Постійної делегації у ПАРЄ. Там він з'являвся з футболкою з надписом "Putin=Hitler", за що йому вимикали мікрофон.

Фото з мережі

У 2015 році був затриманий в Росії, коли брав участь у ході на честь російського опозиціонера Бориса Нємцова, якого умисно вбили. Його допитували у справі про нібито "замах на вбивство і катування громадянина Російської Федерації під час трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року". Утім, через день відпустили.

У 2017 році Гончаренко написав на елементі Берлінської стіни у посольстві Німеччини слово nein, тобто, "ні". Це була його відповідь на заяву німецького посла, що вибори на окупованих територіях можна провести, попри те, що там є російські військові.

У 2019 році чоловік знову потрапив до Верховної Ради та увійшов до фракції партії "Європейська Солідарність". Паралельно почав працювати у Комітеті з питань бюджету. Став ініціатором об'єднання "За демократичну Білорусь", гаслом якої було звільнити білоруський народ від режиму президента Лукашенка.

Де зараз Олексій Гончаренко

Після початку повномасштабного вторгнення росіян Гончаренко виступав у ПАРЄ, щоб створити міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. Невдовзі організація ухвалила відповідну резолюцію.

Фото з фейсбуку Олексія Гончаренка

Брав участь у зустрічах з американськими політиками, щоб ввести заборону на експорт російської нафти, що й згодом зробили в США.

У січні 2024 року Гончаренка призначили президентом Комітету ПАРЄ з питань міграції, біженців та переміщених осіб. Тож зараз політик займається питанням становища українських біженців у Європі.

Фото з фейсбуку Олексія Гончаренка

На своїй сторінці у фейсбуці чоловік активно коментує політичні події в Україні та світі, дає їм свою оцінку. Також він поширює свої інтерв'ю різним медіа.

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