Для ЗСУ передали десятки БМП Marder: чим вони цікаві та як допомагають на фронті (фото, відео)

Прилад дозволяє машинам ефективно протистояти наступальним діям противника

Німецька компанія Rheinmetall передала 20 бойових машин піхоти Marder для ЗСУ. Ця техніка підтримує піхоту під час бою, надаючи їм озброєння, транспортування та захист.

Таку інформацію було повідомлено в пресслужбі компанії. Там зазначили, що постачання призначено на кінець третього кварталу 2024 року.

Загальна кількість цих машин, відправлених в Україну за угодою про так званий "кільцевий обмін", сягне близько 200 одиниць. При цьому більше сотні з них складають моделі Marder 1A3.

Ця модель оснащена сучасним лазерним далекоміром, що дозволяє підвищити точність ураження цілей на полі бою. Прилад дозволяє машинам ефективно протистояти наступальним діям противника.

Варто додати, що компанія Rheinmetall вперше отримала замовлення на постачання цих БМП ще у березні 2023 року. Тоді ж вона виконала постачання 20 одиниць для України.

Що відомо про БМП Marder

Marder – німецька гусенична бойова машина піхоти концерну Rheinmetall. Основна бойова машина танко-гренадерських дивізій Бундесверу з 1970-х років. Плановим наступником Marder 1 спочатку має стати проєкт Marder 2 у 1990-х роках, але після його скасування наступником стала БМП Puma у 2010-х роках.

Marder

Marder 1 A3 – це модифікація 1989 року. Маса бронювання збільшена на 1600 кг з кількома цілями:

забезпечення неураження машини в передньому секторі обстрілу БПС снарядами 30-мм гармати БМП-2;

для посилення захисту горизонтальних поверхонь (даху корпусу та вежі) від ураження кумулятивними бойовими елементами касетних боєприпасів за рахунок використання рознесеної броні.

Версія 1A3 Marder має вбудовані лазерні далекоміри, що забезпечують ефективне та точне ураження цілей.

Marder 1 A3. Фото: ДШВ ЗСУ

Характеристики Marder

Вага — 33,5 т.

Екіпаж – 3 особи.

Десант – 6-7 осіб.

Двигун – 600 л.с.

Автоматична гармата – 20 мм.

Початкова швидкість снаряда до 1100 м/с.

Дальність стрілянини – до 2,5 км.

Темп стрілянини – до 800-1000 пострілів.

Максимальна швидкість – 65 км/год.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські зенітники збивають ворожі дрони із радянського ЗРК "Стріла-10".