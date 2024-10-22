В Україні розробили аналог китайського дрону Mavic: що він вміє і чи зможе стати заміною (фото)

ZOOM виготовлений на базі власної платформи зв’язку для керування та відеопередачі

В Україні розробили аналог надпопулярного китайського DJI Mavic. У перспективі вітчизняний літальний апарат може замінити БПЛА із Піднебесної.

Про це пише "Мілітарний". Йдеться про безпілотника під назвою ZOOM, представленого українською компанією Frontline. Цей виріб є частиною безпілотного комплексу у складі наземної антени та пункту управління.

ZOOM виготовлений на базі власної платформи зв’язку для керування та відеопередачі "Герц". А це, за словами розробників, надає виробу невразливості для роботи окопного РЕБа одразу для двох важливих функцій: стабільного сталого управління та захищеного відеозв’язку. Таким чином, оператор має можливість вести розвідку в умовах сильної радіоелектронної протидії та зберігати керованість дроном.

Також у дроні-розвіднику реалізована функція, що найбільш запитується, від пілотів БпЛА – утримання своєї позиції без GPS. ZOOM несе на собі модуль візуальної навігації, який дозволяє борту зависати над місцевістю та утримувати точку без допомоги оператора.

На даний момент дрон вже вміє "зависати" на висоті 200 метрів із максимальною похибкою 5 м, при швидкості вітру понад 10 м/с. Додатково використовуються функції автоматичного зльоту та посадки.

Повідомляється, що розвідник ZOOM вже пройшов спільні відомчі випробування, на яких підтвердив свої характеристики: він забезпечив 40 хвилин у польоті та тактичний радіус дії до 15 км. Точна ціна на виріб поки не публічна, але стверджується, що вона буде порівнянна з ціною популярного китайського аналога.

Як пише "Мілітарний", у перспективі ZOOM може стати доповненням та навіть заміною китайським комерційним виробам.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна розробляє спеціальні зенітні дрони "Жало" для полювання на ворожих безпілотників.