Цей радар дає можливість українській ППО відстежувати 60 цілей одночасно (фото, відео)

Радар дає огляд на 360 градусів

Україна отримала NASAMS від Норвегії ще у 2023 році. Це ЗРК вже показав себе надзвичайно ефективним. Завдяки своєму радару AN /MPQ-64 F1 Sentinel, він може "слідкувати" за 60 цілями в повітрі одночасно.

Цей радар розроблений компанією Raytheon. Він сигналізує про ракети, безпілотники, літаки, гелікоптери, інші повітряні об’єкти. Sentinel — це тривимірний радар, тобто він повідомляє про дальність, пеленг і висоту об’єктів, які він відстежує.

Радар може похвалитися приладовою дальністю до 120 км. Він використовує передову технологію вузького "олівцевого променя", яка дозволяє точно відстежувати десятки цілей одночасно під час сканування на наявність нових загроз.

Радар можна буксирувати

Радар важить приблизно 1800 кг, його можна підняти на гелікоптері та розмістити на дахах будинків або спеціально побудованих вежах для кращого радіолокаційного покриття. Радар працює як на стаціонарних об’єктах, так і в умовах високомобільних маневрів. AN/MPQ-64 F1 зазвичай інтегрується в NASAMS, однак його також можна об’єднувати з ЗРК Patriot.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ЗРК NASAMS, один з тих засобів ППО, який входить в протиповітряну оборону Києва. Окрім нього в переліку найменувань — найефективніші ЗРК світу.