Бронемашина Roshel врятувала прикордонників від FPV-дрону: чим цікава ця техніка (відео)

"Рошелька" без проблем пройде там, де можуть не пройти звичайні пікапи

Військовослужбовцям прикордонної бригади "Гарт" під час виконання бойових завдань на Вовчанському напрямку допомагає канадський бронеавтомобіль Roshel. Захисники лагідно називають його "Рошелька".

Цю техніку використовують для закладу бійців на позиції та зняття з них, для евакуації поранених. Про це розповіли у Telegram-каналі бригади "Гарт".

"Бронований корпус — це лише одна з її принад. "Рошелька" без проблем пройде там, де у скрутне становище можуть потрапити звичайні пікапи", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цією технікою керують ті, хто до мобілізації були водіями-експедиторомами, а деякі взагалі — учителем інформатики. Тому що освоїти її, попри великі габарити та 8-тонну вагу, не так вже й складно.

Двигун машини дозволяє швидко пересуватися, однак пересічена місцевість може призводити до поломки амортизаторів, які легко замінюються.

При цьому ця бронемашина врятувала військових від FPV-дрону.

"Підбили нас біля Вовчанська. FPVішка вдарила. Скло витримало. Не розлетілося. Розтріскалося, дорога не була видна, але їхати можна було", — згадав боєць на псевдо "Сенсей".

Характеристики Roshel

Двигун — 6,7-л дизель V8.

Потужність — 330 к.с. при 2600 об/хв

Крутний момент-750 при 2000 об/хв

Трансмісія — 4X4.

Спосіб передачі — 10-ступінчастий автомат

Колеса — 335/80/R20.

Габарити — 5945 x 2340 x 2450 мм

Маса — 7,7 — 8,7 т

Фото: armyinform

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські зенітники збивають ворожі дрони із радянського ЗРК "Стріла-10".