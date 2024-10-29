Для ВСУ передали десятки БМП Marder: чем они интересны и как помогают на фронте (фото, видео)

Прибор дает возможность машинам эффективно противостоять наступательным действиям противника

Немецкая компания Rheinmetall передала 20 боевых машин пехоты Marder для ВСУ. Эта техника поддерживает пехоту во время боя, предоставляя им вооружение, транспортировку и защиту.

Такая информация была сообщена в пресс-службе компании. Там отметили, что поставка назначена на конец третьего квартала 2024 года.

Общее количество этих машин, отправленных в Украину по соглашению о так называемом "кольцевом обмене", достигнет порядка 200 единиц. При этом, более сотни из них составляют модели Marder 1A3.

Эта модель оснащена современным лазерным дальномером, что позволяет повысить точность поражения целей на поле боя. Прибор дает возможность машинам эффективно противостоять наступательным действиям противника.

Стоит добавить, что компания Rheinmetall впервые получила заказ на поставку этих БМП еще в марте 2023 года. Тогда же она выполнила поставку 20 единиц для Украины.

Что известно о БМП Marder

Marder — немецкая гусеничная боевая машина пехоты концерна Rheinmetall. Основная боевая машина танко-гренадерских дивизий Бундесвера с 1970-х годов. Плановым преемником Marder 1 сначала должен стать проект Marder 2 в 1990-х годах, но после его отмены преемником стала БМП Puma в 2010-х годах.

Marder

Marder 1 A3 — это модификация 1989 года. Масса бронирования увеличена на 1600 кг с несколькими целями:

обеспечения непоражаемости машины в переднем секторе обстрела БПС снарядами 30-мм пушки БМП-2;

для усиления защиты горизонтальных поверхностей (крыши корпуса и башни) от поражения кумулятивными боевыми элементами кассетных боеприпасов за счёт использования разнесённой брони.

Версия 1A3 Marder имеет встроенные лазерные дальномеры, обеспечивающие эффективное и точное поражение целей.

Marder 1 A3. Фото: ДШВ ВСУ

Характеристики Marder

Вес – 33,5 т.

Экипаж – 3 человека.

Десант – 6-7 человек.

Двигатель – 600 л. с.

Автоматическая пушка – 20 мм.

Начальная скорость снаряда до 1100 м/с.

Дальность стрельбы – до 2,5 км.

Темп стрельбы – до 800-1000 выстрелов.

Максимальная скорость – 65 км/ч.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские зенитчики сбивают вражеские дроны из советского ЗРК "Стрела-10".