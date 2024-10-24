Очі артилерії. Безпілотник "Лелека" відзначився на службі в Гвардії Наступу (відео, фото)

Безпілотник показує високі результати

Легкий, малопомітний завдяки електричному двигуну, проте надзвичайно ефективний. Дрон "Лелека-100" вже шість років успішно виконує бойові завдання на лінії фронту.

Очами артилерії та ударних безпілотників називають розвідувальний дрон "Лелека-100" в МВС. Вони поділилися відгуком про нього від екіпажу БПЛА полку "Цунамі" бригади "Лють" Гвардії наступу. За минулий тиждень "Лелека-100" цього загону виявив 12 одиниць ворожої техніки. "Щастя у нашій роботі, це коли ти виявив гаубицю чи танчик, і побратими по ним вдало відпрацьовують. І це значить, що хлопцям в окопах буде трошки легше, трошки менше по ним буде летіти снарядів", — діляться враженнями оборонці.

Дрон "Лелека-100" почали використовувати в 2018 році, проте лише через три роки, в травні 2021 він став на озброєння ЗСУ. Головна задача "Лелеки" — патрулювання, розвідка та аерофотографування місцевості. Відрізняється "Лелека-100" потужною системою проти РЕБ ворога, що дозволяє йому залітати глибше в тил окупантів.

Боєць Гвардії наступу з "Лелекою"

"Лелека-100" може злетіти та сісти в режимі повного радіомовчання та без gps-сигналу. Для надзвичайних ситуацій в дрона є власний парашут. Максимальна швидкість "Лелеки-100" 120 км/год, крейсерська — 75 км/год. Він може злетіти на висоту в півтора кілометри. В повітрі "Лелека-100" може знаходитися 4 години, гарантована довжина маршруту 100 км. Комплекс керується через двосторонній цифровий канал шифрування. Глибина сканування місцевості до 50 км, тож "Лелека" може навести далекобійну артилерію на позиції ворога.

Раніше "Телеграф" розповідав про американський дрон Phoenix Ghost, характеристики якого були неозвучені, але їх передавали в Україну. Як виявилося, це ціле сімейство дронів.