Зеленський назвав місце можливих переговорів із РФ і закликав її лідера вплинути на Кремль

Президент назвав "проросійськи налаштованими" членів БРІКС та учасників нещодавнього саміту в Казані

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді потенційно може вплинути на те, аби в Україні закінчилась війна. Країна могла б блокувати постачання російських енергоресурсів, що позначилося б на економіці й військово-промисловому комплексі агресора.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Times of India. За його словами, це "приведе до зниження здатності Москви вести проти нас війну"

Окрім цього, Зеленський допускає, що є можливість переговорів між Україною й Росією в Індії.

"Не можна бути нейтральним, тому що це означатиме, що ви на боці Росії. Між агресором та жертвою не може бути нейтралітету. Я вважаю це прихованою підтримкою Росії. Моді — прем'єр-міністр справді величезної країни з погляду населення, економіки, впливу та впливу. Така країна не може просто сказати, що ми зацікавлені у припиненні війни. Блокування російської економіки, блокування дешевих енергоносіїв, блокування оборонно-промислового комплексу Росії призведе до зниження можливостей Москви вести війну проти нас", — заявив Зеленський.

Він сказав, що, безсумнівно, перемовини можуть бути і в Індії, "і прем'єр-міністр Моді дійсно може це зробити". Але, як наголосив президент в інтерв'ю, переговори мають відбутися "у нашому форматі, тому що війна йде на нашій землі", і для цього країні необхідно підготуватися до другого Саміту миру.

Зеленський закликав Моді вжити конкретних дій, а не просто робити риторичні заяви, адже вплив Індії може мати ключове значення в таких питаннях, як повернення українських дітей, насильно депортованих до РФ.

"Ви можете змусити Путіна повернути українських дітей. Нехай прем'єр Моді поверне хоча б 1000 українських дітей", – сказав український очільник.

Він наголосив на важливості зміцнення енергетитики України перед зимою та вкотре наголосив, що наш План перемоги й членство в НАТО мають на меті зміцнити позицію України для майбутніх переговорів.

"План перемоги – це не розмінна монета чи тема переговорів із Росією… Що ми просимо запрошення до НАТО, щоб у майбутньому ніхто не міг змінити свою думку", – зазначив Зеленський.

Також президент назвав "проросійськи налаштованими" членів БРІКС та учасників нещодавнього саміту в Казані. На ньому, нагадав, був і Моді.

Відносини між Індією та Україною

23 серпня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідав Київ з офіційним візитом, у ході якого було підписано чотири угоди про співпрацю між Індією та Україною.

За даними Bloomberg, Індія зараз є другим найбільшим постачальником заборонених технологій до Росії після Китаю, що викликає занепокоєння на тлі війни в Україні.

Варто додати, раніше "Телеграф" писав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив за політичне врегулювання війни Росії проти України. Він підтримав посередництво Індії у цьому питанні.