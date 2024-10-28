Про війська КНДР, Трампа і плани Росії: Зеленський зробив низку заяв в Ісландії

Росія шукає способи поповнити запаси зброї

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 28 жовтня, відвідав Ісландію, де взяв участь у саміті "Україна — Північна Європа". Після цього він зробив низку важливих заяв, які стосуються дій Росії та планів України.

Відеозапис його виступу доступний у Facebook Зеленського. "Телеграф" зібрав головні його заяви.

Про плани Росії

Президент розповів, що Москва має намір поглиблювати взаємодію із країнами-ізгоями на кшталт КНДР, які можуть допомогти їй із виробництвом зброї.

"Наступного року, як ми розуміємо, Путін має намір зрівнятися з ЄС у виробництві боєприпасів. Ми можемо запобігти цьому тільки зараз", — зазначив він.

Боротися із цим Зеленський запропонував шляхом збільшення інвестицій у програми із закупівлі снарядів у третіх країнах, а також боротьби з російським тіньовим флотом, що курсує через територіальні води скандинавських країн.

Про плани вступу до НАТО

Глава держави наголосив, що запрошення та членство в НАТО – це різні речі і Україна не сподівається стати частиною Альянсу під час війни.

"Ми говоримо тільки про запрошення приєднатися до НАТО – політичне рішення, яке б забезпечило геополітичну ясність для України та всієї Європи і, звичайно, посилило б наші дипломатичні позиції щодо Росії, коли настане час і відбудеться другий Саміт миру", — сказав він.

Про Дональда Трампа

Зеленський зазначив, що не чув від кандидата у президенти США Дональда Трампа слів про те, що той має намір скасувати допомогу Україні. Він додав, що в період перед виборами багато політиків роблять різні заяви.

"Ми не знаємо, що буде. Ми розуміємо всі ризики, що може статися. Найбільший ризик буде, якщо політика США зміниться", — сказав він.

За словами президента, відмова від підтримки України буде великою поразкою для Заходу та великою перемогою для Путіна. Він додав, що не впевнений у тому, що Трамп "готовий програти".

Про КНДР, Китай та Іран

Пхеньян вже передав Росії 3 тисячі солдатів і планує підняти цю цифру до 12 тисяч незабаром. Крім того, росіяни отримали 3,5 мільйона північнокорейських снарядів і багато ракет.

"Вони мають і солдатів і офіцерів. І ті, і інші вже на території Росії. І тих, і інших вже використовують і на нашій території ", — сказав він.

Водночас може бути поглиблена співпраця з Іраном, який уже постачає Росії безпілотники та веде переговори про передачу балістичних ракет.

"Вони пропонують пакети допомоги, ті ж самі "шахеди". І ведуть поглиблений діалог про ракети, які Іран може надавати. За наявною у нас інформацією, поки вони ракет не надали, але вони про це говорять", — сказав він.

Також Зеленський знову розкритикував Пекін через те, що співпрацює з Росією.

"Велика проблема в тому, що вони нас не підтримують. Я думаю, вони співпрацюють з Росією і це проблема. Вони йдуть усе далі і далі у співпраці", — додав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна та Ісландія уклали угоду про безпеку. Що це означає і як допоможе виграти війну, читайте у нашому матеріалі.