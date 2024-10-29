Рада поддержала увольнение Костина. Чем он успел запомниться на посту Генпрокурора

Костин был Генеральным прокурором Украины с 2022 года

Во вторник, 29 октября, Верховная Рада Украины уволила Генерального прокурора Украины Андрея Костина. Напомним, он подал в отставку 22 октября на фоне многочисленных коррупционных скандалов с МСЭК.

"Телеграф" рассказывает читателям, чем запомнился Андрей Костин, будучи Генеральным прокурором Украины.

"За" увольнение Костина проголосовали 255 депутатов, о чем написал в Telegram народный депутат Украины Алексей Гончаренко. На данном посту Костин проработал с 28 июля 2022 года — тогда он заменил Ирину Венедиктову, которая возглавляла ОГП с 17 марта 2020 года по 19 июля 2022 года.

Костин "засветился" в неточностях с декларациями государственного чиновника. В частности, он не указал места своего проживания в 2019-2020 годах, хотя жил он в элитном жилье, о чем сообщило "Радио Свобода". В 2019 году он продал две квартиры в Одессе, но не подал в Национальное агентство по противодействию коррупции данные об изменении в имущественном состоянии. Тогда доход Костина от продажи квартир составил 1,2 млн гривен.

Также Костин в 2015 и 2018 годах ездил в оккупированных Россией Крым. На вопрос народного депутата Алексея Гончаренко, что он там делал, Костин отвечал, что находился там "по семейным обстоятельствам". Кроме того, журналисты "Схем" выяснили, что дочь Костина Анастасия работает помощником у народного депутата Андрея Задорожного, в то время, как сын самого Задорожного работает у самого Костина.

Задорожный, как и Костин, попали во властные органы по спискам политической партии "Слуга народа". Они оба были избраны в Верховную Раду в 2019 году. Отметим также, что по данным аналитического проекта "Чесно", будучи главой комитета Верховной Рады по правовой политике Андрей Костин отвечал за судебную реформу. Однако журналисты пишут, что во время пребывания Костина на данном посту судебная реформа якобы блокировалась, а процесс перезапуска Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС — Ред.) был остановлен.

Также проект "Чесно" добавляет, что якобы не был перезапущен и Высший совет правосудия (ВСП — Ред.), а судьи Конституционного суда Украины назначаются без конкурсной процедуры.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие области в Украине отличились наибольшим количеством "инвалидов" среди прокуроров.