Дві області відзначились найбільшою кількістю "інвалідів" серед прокурорів

По кожному з цих фактів буде проведена ретельна перевірка та надана оцінка

В Офісі Генерального прокурора триває службове розслідування щодо можливих зловживань працівників прокуратури. Це сталось після того, як одна очільниця МСЕК зробила "інвалідами" півсотні прокурорів. Найбільше правопорушень виявлено у двох областях: Хмельницькій та Черкаській.

Про це повідомила пресслужба відомства. Там зазначили, що перевірка охоплює всі регіони, спецпрокуратури та центральний апарат. Досліджуються як питання, пов’язані з набуттям прокурорами статусу особи з інвалідністю, так і отримання пенсійних виплат за рішенням суду. До слова, раніше "Телеграф" вже розповідав, що кожен п’ятий працівник прокуратури минулого року отримував пенсію.

За попередніми даними службового розслідування, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій. Згідно з опрацьованою на цей час інформацією, на Черкащині 60 прокурорів органів прокуратури мають статус особи з інвалідністю. Це становить 27,4% від загальної кількості працюючих там прокурорів. 59 з них отримали його до повномасштабного вторгнення. В Хмельницькій області такий статус має 61 прокурор або 29,8% від загальної кількості. 50 отримали групи інвалідності до повномасштабного вторгнення.

У решті прокуратур та в Офісі Генерального прокурора цей показник не перевищує 10%. Зокрема, у 18 прокуратурах частка прокурорів, які мають групи інвалідності менша за 5% від загальної чисельності, ще у 11 прокуратурах — від 5 до 10%.

В Офісі Генерального прокурора 22 прокурори мають статус особи з інвалідністю. Це 2,5% від загальної чисельності прокурорів, які працюють у центральному апараті.

Також щодо цих фактів розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 КК України. Досудове розслідування здійснює ГСУ Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора.

"По кожному з цих фактів буде проведена ретельна перевірка та надана оцінка як в межах службового розслідування, так і в межах кримінального провадження", — підсумували в Офісі генпрокурора.

Раніше "Телеграф" називав топ-10 прокурорів України з найбільшими пенсіями.