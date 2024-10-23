Хто стане новим Генпрокурором замість Костіна: озвучено ім’я кандидата

Новим генеральним прокурором може стати нинішній голова Київської ОВА

В Офісі президента України визначились, хто може стати новим Генеральним прокурором України замість звільненого Андрія Костіна.

Про це повідомило Radio NV. Новим головою Офісу генерального прокурора може стати нинішній голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За даними джерел, кандидатуру Кравченка розглядали в Офісі президента України вже давно. Спочатку на місце Генпрокурора пропонували кандидатуру чинного голови Одеської ОВА Олега Кіпера, але потім було вирішено, що його кандидатура "не збере потрібної кількості голосів у парламенті".

Джерело Radio NV повідомляє, що Кравченко є компромісною фігурою, яку можна провести через парламент. Водночас кілька джерел видання Кравченко назвали кандидатурою, запропонованою заступником керівника Офісу президента України Олега Татарова.

Руслан Кравченко очолює Київську обласну військову адміністрацію із квітня 2023 року. До цього працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України, займався фіксацією та розслідуванням воєнних злочинів російської армії у Бучі Київської області.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що СБУ накрило ще одну керівницю обласної МСЕК. В неї знайшли понад 450 тисяч доларів, а син – громадянин РФ.