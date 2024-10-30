Россияне оккупировали еще два села в Донецкой области. Что происходит на фронте (карта)

Продолжаются тяжелые бои

Идет 980-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала минувших суток, 29 октября, до 22:00 на фронте произошло 158 боевых столкновений. Россияне имели продвижение.

По данным портала DeepState, враг оккупировал села Богоявленка и Новоукраинка, а также продвинулся в Селидово и Ясной Поляне. Изменение линии фронта отображено на карте.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в своей сводке за 29 октября по состоянию на 22:00, больше всего вражеских атак за сутки было на Кураховском направлении. Россияне предприняли 42 попытки продвинуться, бои шли возле населенных пунктов Новоселидовка, Новодмитровка, Максимилиановка, Дальнее, Антоновка, Екатериновка, Берестки, Ильинка и Трудовое. На момент выхода сводки россияне потеряли там около 100 человек убитыми и ранеными. Также наши защитники уничтожили четыре танка врага, семь боевых бронированных машин, четыре мотоцикла и повредили одну его БМП.

Давит российская армия и на Покровском направлении, где она провела 20 атак. Россияне пытались продвинуться в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новогродовка, Крутой Яр, Селидово и Вишневое.

"При этом потери оккупантов, по имеющейся информации в настоящее время составили 220 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре бага, две боевые бронированные машины и два квадроцикла, также наши защитники повредили один БТР оккупантов", — говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве ночью 30 октября раздавались сильные взрывы. Россияне атаковали столицу беспилотниками, работала ПВО. Из-за падения обломков дронов в одном из домов Соломенского района вспыхнул пожар в жилом доме. Пострадали 9 человек, среди них ребенок.