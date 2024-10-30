Коли Україна приєднається до ЄС та чому немає найближчої перспективи

Прогнози не обнадійливі

У середу, 30 жовтня, в Єврокомісії вперше назвали конкретний термін можливого вступу України та Молдови до ЄС. Це може статись у 2029 році.

Про це повідомив кореспондент DW з Брюсселя. Видання цитує слова єврокомісара з питань добросусідства та розширення Олівера Вархейя.

"Ми створили додаткові інструменти для країн Західних Балкан, Молдови та України, щоб допомогти їм прискорити проведення реформ. Ці інструменти називаються "План зростання", "План України", залежно від країни", — сказав він.

За його словами, за допомогою цього плану зробили можливим для Західних Балкан, Молдови, а також для України завершити реформи, щоб вони могли все підготувати та стати членами ЄС до кінця наступного мандату Європейської комісії.

Варто зазначити, що мандат Єврокомісії триває п'ять років. Наступний завершиться до 2029 року.

Раніше "Телеграф" писав, що Орбан звинуватив Євросоюз у спробі державного перевороту в Угорщині. Зокрема, за версією Орбана, ЄС намагається позбавити його влади та поставити замість орбаністів "маріонетковий" опозиційний уряд.