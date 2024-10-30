Телемарафон розкритикували в ЄС: що викликало сумніви у Єврокомісії

Телемарафон викликає багато питань

У Брюсселі виступили з критикою телемарафону "Єдині новини" та наголосили на тому, що він фінансується з бюджету України. На думку представників Єврокомісії, цей "пункт витрат" необхідно переглянути.

Про це йдеться у щорічному звіті Єврокомісії щодо прогресу країн-кандидатів. Також, телемарафон викликає питання щодо подачі новин.

"Уряду слід розглянути, чи справді телемарафон є найкращою платформою для вільного обміну думками між українцями", — йдеться у повідомленні.

Представники Єврокомісії також вкотре згадали про те, що "Єдині новини" фінансуються за рахунок бюджету України і саме ця стаття видатків викликає у них сумніви.

Крім цього, телеканал "Рада" розкритикували за "однобоку" подачу інформації та нагадали, що державні канали також мають висвітлювати роботу опозиції, а не лише провладних партій.

"Основною метою державного медіа-каналу має бути обмін інформацією про парламентську діяльність, у тому числі і про роботу представників парламентської опозиції", — резюмували у звіті.

В той же час "Суспільне" похвалили за нейтральне подання інформації та незалежну наглядову раду. Хоча додають, що державне фінансування мовника залишається проблемою.

При цьому посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила про те, що вона не бачить, щоб в Україні не вистачало свободи ЗМІ. Вона зазначила, що не варто акцентувати увагу лише на телемарафоні, адже в Україні "є медіадискурс, медіаландшафт і поза телемарафоном, і вони залишаються дуже яскравими".

Нагадаємо, на фінансування Єдиного марафону новин, запущеного на початку повномасштабного вторгнення, з початку 2024 року виділили майже мільярд гривень. При цьому далеко не всі українці дивляться на цей телемарафон.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що телеканал "Суспільне" вийшов із телемарафону. Згодом з’явилися скандальні подробиці щодо "гарантій" від РНБО.