Що робити, якщо стоїш на військовому обліку в одному місті, а проживаєш в іншому

Чоловік буде автоматично знятий з обліку за старою адресою

В Україні громадяни призовного віку мають перебувати на військовому обліку, якщо не мають підстав для звільнення від цього обов'язку. Військовозобов’язаним, які проживають не за місцем своєї офіційної реєстрації, необхідно стати на облік у територіальному центрі комплектування за місцем фактичного проживання.

Для цього громадянам слід подати заяву у військкомат за новим місцем проживання. Про це повідомляє пресслужба Хмельницького ТЦК та СП.

Після внесення нових даних особа буде автоматично знята з обліку за попереднім місцем реєстрації.

Це стосується і внутрішньо переміщених осіб. Для цього їм потрібно зареєструватися як ВПО та стати на облік у місцевому ТЦК. Це важливо для оновлення даних у державному реєстрі, щоб забезпечити коректний облік військовозобов’язаних на новому місці проживання.

Нагадуємо, щоб стати на військовий облік, потрібно подати до військкомату автобіографію та 2 фотокартки 3x4. Разом з цим громадянин має надати:

документ, що посвідчує особу. Зазвичай це паспорт громадянина України;

громадянина України; індивідуальний податковий номер, тобто РНОКПП;

тобто РНОКПП; військово-облікові документи (якщо він є). До цього переліку документів можна віднести військовий квиток або посвідчення про приписку;

або свідоцтво про народження;

документи про поточний сімейний стан та наявність дітей. Якщо громадянин зареєстрував офіційний шлюб та має дітей, то для його взяття на військовий облік може знадобиться копія свідоцтва про шлюб та копія свідоцтва про народження дітей тощо;

Якщо громадянин зареєстрував офіційний шлюб та має дітей, то для його взяття на військовий облік може знадобиться копія свідоцтва про шлюб та копія свідоцтва про народження дітей тощо; документи про освіту. Вони необхідні для розуміння, який рівень освіти має громадянин (наприклад, загальна середня освіта — особа закінчила загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів, вища освіта — отримання освітнього ступеня бакалавр чи магістр).

Якщо громадянин перебуває на обліку внутрішньо переміщених осіб, то йому ще знадобиться довідка ВПО.

Раніше "Телеграф" писав, що загрожує чоловікам до 25 років, які не стали на військовий облік. Відсутність військово-облікових документів може ускладнити виїзд за кордон.