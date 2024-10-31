Могут ли представители ТЦК задерживать мужчин на улице

Правоохранители могут держать гражданина не больше трех часов

У сотрудников территориальных центров комплектования нет полномочий задерживать военнообязанных граждан. Законодательством определено, что это право принадлежит исключительно полиции, которая может осуществить задержание только при наличии законных оснований.

Об этом рассказали в юридическом агентстве"Дубок и партнеры" для "Телеграфа". Согласно статьям 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), задержание возможно в случаях нарушения законодательства о воинской обязанности.

Задержание законно, если есть:

неявка по вызову в ТЦК без уважительных причин, несвоевременное представление в учетный орган сведений об изменении места жительства, образования, места работы и должности, нарушении порядка прохождения учебного собрания;

при проверке документов выявили разногласия в его военно-учетном документе и данных, содержащихся в Едином государственном реестре военнообязанных;

задержанный находится в розыске;

у задержанного отсутствуют военно-учетные документы при проверке;

военнообязанный отказывается получать повестку от группы оповещения, в составе которой есть полицейский.

По нормам статьи 263 КУоАП задержание на административных основаниях может длиться не более трех часов и только для составления протокола. В исключительных ситуациях, связанных с нарушением пограничного режима или в других случаях, задержание может быть продлено до 72 часов.

Таким образом, военнообязанные вправе отказаться от неправомерных требований сотрудников ТЦК и СП. Любое задержание возможно только полицией, при соблюдении определенных законодательством оснований.

Напоминаем, что делать, если вас пытаются мобилизовать в другом регионе, где вы официально не состоите на военном учете.

Согласно постановлению Кабинета Министров от апреля 2023 года представители территориальных центров комплектования имеют право вручать повестки независимо от места учета. Но все зависит от ситуации и вида повестки: на уточнение данных или на ВВК.

Один из проблемных моментов, с которым сталкиваются граждане, — отсутствие бумажной версии военного документа, даже при наличии электронной формы в системе "Резерв+". Представители ТЦК иногда убеждают, что без бумажного документа человек не может подтвердить свой учетный статус и настаивают на визите в ТЦК для его получения. Однако согласно постановлению Кабмина, электронные военно-учетные документы обладают такой же юридической силой, как и бумажные.

Также следует обращать внимание на документы, которые предлагают подписать, в частности заявлений на прохождение медкомиссии или выдачу военно-учетного документа. Подписывая такие документы, гражданин автоматически становится на учет в том регионе, где это произошло, и может быть мобилизован оттуда. Юристы советуют внимательно ознакомиться со всеми документами перед подписанием и помнить о правах на отсрочку, чтобы избежать неожиданностей.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если стоишь на военном учете в одном городе, а проживаешь в другом. Мужчина будет автоматически снят с учета по старому адресу.