У Києві розпочався 10-й Безпековий Форум для молоді (онлайн-трансляція)

У четвер, 31 жовтня, в Києві стартував дводенний Безпековий Форум для молоді, організований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну". Ювілейний, вже 10-й, Форум проводиться вперше із початку повномасштабної агресії РФ проти України. Головна тема заходу — "Gen W. Українське покоління війни".

Як зазначили організатори, у Форумі планують взяти участь понад 100 молодих лідерок та лідерів із усієї України. Учасники долучаться до обговорення проблем, із якими українська молодь стикається під час війни, та планів на післявоєнне майбутнє.

Гостями цьогорічного Форуму є провідні державні діячі України та країн-партнерів, військові, відомі волонтери та громадські активісти, експерти з проблем безпеки та міжнародних відносин.

Серед ключових спікерів заходу — помічник Генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії Марі-Доха Бесансено та колишній директор ЦРУ Девід Петреус. Також до дискусії долучаться Курт Волкер, який був Спеціальним представником США на переговорах з Україною, та Нобелівська лауреатка миру 2022 року Олександра Матвійчук. Крім цього, участь у форумі візьмуть Наталія Яресько, Антон Дробович та відомий журналіст Віталій Портніков.

Всього Форум триватиме два дні — 31 жовтня та 1 листопада. У четвер заходи розпочалися об 11:00. Онлайн-трансляція КБФ доступна на різних платформах, зокрема на YouTube.

Також переглянути засідання можна на Facebook КБФ, сайті КБФ, YouTube Арсенія Яценюка та Facebook Арсенія Яценюка.

Нагадаємо, що Київський безпековий форум для молоді, започаткований у 2012 році, є провідною платформою для залучення молодих лідерів до обговорення питань національної безпеки та міжнародних відносин. Торік форум ініціював серію молодіжних зустрічей "Захід-Схід, Північ-Південь".

Організатором КБФ виступає Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у партнерстві з Представництвом НАТО в Україні. Захід проходить за підтримки Національного Демократичного Інституту і Представництва Фонду Фрідриха Еберта в Україні, а інституційним партнером є Атлантична Рада.