В Киеве начался 10-й Форум безопасности для молодежи (онлайн-трансляция)

В четверг, 31 октября, в Киеве стартовал двухдневный Форум безопасности для молодежи, организованный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Юбилейный, уже 10-й Форум проводится впервые с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины. Главная тема мероприятия — "Gen W. Украинское поколение войны".

Как отметили организаторы, в Форуме планируют принять участие более 100 молодых лидеров со всей Украины. Участники присоединятся к обсуждению проблем, с которыми украинская молодежь сталкивается во время войны, и планов послевоенного будущего.

Гостями Форума являются ведущие государственные деятели Украины и стран-партнеров, военные, известные волонтеры и общественные активисты, эксперты по проблемам безопасности и международных отношений.

Среди ключевых спикеров мероприятия – помощник Генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии Мари-Доха Бесансено и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Также к дискуссии присоединятся Курт Волкер, который был Специальным представителем США на переговорах с Украиной, и лауреат Нобелевской премии мира 2022 Александра Матвийчук. Кроме того, участие в форуме примут Наталья Яресько, Антон Дробович и известный журналист Виталий Портников.

Всего Форум продлится два дня – 31 октября и 1 ноября. В четверг мероприятия начались в 11:00. Онлайн-трансляция КБФ доступна на разных платформах, в том числе на YouTube.

Также просмотреть заседание можно на Facebook КБФ, сайте КБФ, YouTube Арсения Яценюка и Facebook Арсения Яценюка.

Напомним, что Киевский форум безопасности для молодежи, основанный в 2012 году, является ведущей платформой для привлечения молодых лидеров к обсуждению вопросов национальной безопасности и международных отношений. В прошлом году форум инициировал серию молодежных встреч "Запад-Восток, Север-Юг".

Организатором КБФ выступает Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" в партнерстве с Представительством НАТО в Украине. Мероприятие проходит при поддержке Национального Демократического Института и Представительства Фонда Фридриха Эберта в Украине, а институционным партнером является Атлантический Совет.